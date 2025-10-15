Αναστέλλεται η διήμερη απεργία στις λαϊκές αγορές: Νέος διάλογος με το Υπουργείο Ανάπτυξης

Την αναστολή της διήμερης απεργίας που είχαν εξαγγείλει για τις 22 και 23 Οκτωβρίου αποφάσισαν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών, έπειτα από συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδος (ΓΕΣΛΑΕ), η απόφαση πάρθηκε μετά τη δέσμευση του υπουργού ότι θα αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των λαϊκών, καθώς και οι ανησυχίες για την ίδρυση παράλληλων αγορών μόνο με παραγωγούς, υπό την ευθύνη των δήμων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των παραγωγών επεσήμαναν ότι, τέσσερα χρόνια μετά την ισχύ του Νόμου 4849/2021, δεν έχει γίνει καμία νέα προκήρυξη για είσοδο παραγωγών στις λαϊκές αγορές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εμφανή έλλειψη παραγωγικού στοιχείου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε πως στόχος του υπουργείου είναι να ενισχυθεί η άμεση επαφή των παραγωγών με τους καταναλωτές και ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει άμεσα τροπολογία για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που αφορούν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Παράλληλα, κάλεσε τη Γενική Συνομοσπονδία να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμού προς όφελος παραγωγών, πωλητών και καταναλωτών.

Μετά την ενημέρωση όλων των ομοσπονδιών της χώρας, οι φορείς αποφάσισαν ομόφωνα την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων, τονίζοντας ότι αναμένουν την υλοποίηση των δεσμεύσεων του υπουργού.

Η ΓΕΣΛΑΕ ανακοίνωσε επίσης ότι ο διάλογος με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχιστεί, με τηλεδιάσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στις 6:00 μ.μ. με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, Σωτήρη Αναγνωστόπουλο.

«Με ενότητα και συλλογική φωνή, συνεχίζουμε για το καλό του θεσμού και των ανθρώπων των λαϊκών αγορών», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



