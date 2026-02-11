Αναθεώρηση του Συντάγματος: Αλλαγή νοοτροπίας

Η πολυσυζητημένη αναθεώρηση του Συντάγματος θα έπρεπε να αποτελεί σημείο σύνθεσης και συνεργασίας του πολιτικού συστήματος της χώρας. Αντίθετα έχει μετατραπεί σε αντικείμενο πολιτικής σπέκουλας.

Κι αυτό δείχνει ότι όσες αναθεωρήσεις κι αν γίνουν, εάν δεν αλλάξει η νοοτροπία του πολιτικού συστήματος δεν θα έχουμε κανένα όφελος από καμία αναθεώρηση.

Οι παθογένειες, οι οποίες συστηματικά καλλιεργήθηκαν κυρίως από τα κυβερνητικά κόμματα αλλά και με τη συνδρομή όλων, καθώς εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν τα μικροσυμφέροντά τους, δεν θεραπεύονται με την αναθεώρηση.

Η μόλυνση της μικροπολιτικής και του λαϊκισμού έχει εξαπλωθεί σε όλο το φάσμα του δημόσιου βίου. Η αντιμετώπισή της απαιτεί αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



