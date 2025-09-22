Ανατολική Αιγιάλεια - Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει...»

Τρία ήταν τα πιο ηχηρά συμπεράσματα που έβγαλε η κουβέντα μας με τον πρόεδρο Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργο Σακελλαρόπουλο, για το πώς κύλησε το φετινό καλοκαίρι για την παραλιακή, κυρίως, και πάντα κοσμοπολίτικη Ανατολική Αιγιάλεια!

Το πρώτο ότι… «μόνο με έναν πολύ καλό μήνα τον χρόνο, τον Αύγουστο δηλαδή, δεν βγαίνει η χρονιά».

Το δεύτερο ότι… «η εστίαση δυστυχώς δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα».

Και το τρίτο ότι… «οι ασφυκτικοί έλεγχοι των Αρχών, κυρίως για το ωράριο και τη μουσική, προκαλούν πολύ σοβαρό πρόβλημα».

Τα κυριότερα και πιο ενδιαφέροντα σημεία από τη συζήτησή μας με τον κ. Σακελλαρόπουλο για το φετιΝό καλοκαίρι σε Ακράτα, Αιγείρα και γενικά στην Ανατολική Αιγιάλεια:

-«Είχαμε πολύ κόσμο τον Αύγουστο σε όλη την περιοχή. Και τον Ιούλιο, αλλά τον Αύγουστο, έγινε χαμός. Περισσότερος κόσμος από ποτέ, τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην παραλία δεν μπορούσες να περπατήσεις απ’ τον πολύ κόσμο. Ομως, οι περισσότεροι ήταν πολύ κουμπωμένοι στην κατανάλωση. Υπάρχει φτώχεια σε αρκετό κόσμο, το λέω ωμά. Και γι’ αυτό θησαυρίζουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και καταρρέουν τα μαγαζιά εστίασης. Ο κόσμος ψωνίζει πλέον μόνο βασικά είδη πρώτης ανάγκης και από σούπερ μάρκετ. Αν εξαιρέσουμε λιγάκι σουβλατζίδικα και πιτσαρίες, τα άλλα μαγαζιά έχουν υποστεί καθίζηση. Ιούνιο και Ιούλιο μόνο σαββατοκύριακο δούλευαν τα μαγαζιά, τις άλλες μέρες ελάχιστοι πελάτες».

-«Από Σεπτέμβρη και Οκτώβρη πολύ φοβάμαι ότι τα λουκέτα θα πάνε σύννεφο. Πώς θα κρατηθούν τα μαγαζιά; Και η Πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου. Το ένα χαράτσι πάνω στο άλλο. Τον Αύγουστο τα περισσότερα μαγαζιά κάπως ζωντάνεψαν. Αλλά με έναν Αύγουστο δεν σώζεται η παρτίδα. Και τα καταλύματα πήγαν καλά, αλλά μόνο για ένα, ενάμιση μήνα. Και έλεγχοι συνεχώς, λες κι είμαστε κακοποιοί. Εχουμε χωροφύλακες πάνω στο κεφάλι μας όλο το 24ωρο, για τις αποδείξεις π.χ. Και λες και δεν έφτανε αυτό, είχαμε φέτος και πληθώρα συλλήψεων ιδιοκτητών κέντρων για ηχορύπανση. Δεν αφήνουν τον κόσμο ούτε λίγο να διασκεδάσει, αλλά και τα μαγαζιά να πάρουν μια ανάσα. Βλέπεις νέα παιδιά να έρχονται να διασκεδάσουν, να χορέψουν. Και σου λέει αυτόφωρο, γιατί έπαιξε μουσική λιγάκι πιο δυνατά».

-«Νιώθουμε ώρες-ώρες πως μας δουλεύουν. Η εγκληματικότητα οργιάζει στην περιοχή. Μπαίνουν συνεχώς και ανοίγουν σπίτια… Παίρνεις τηλέφωνο στην Αστυνομία και έρχεται μετά από 2, 3, 4 ώρες. Αλλά μόλις πάρει κάποιος τηλέφωνο για τη μουσική, έρχονται σε 5,10 λεπτά! Περιμένει ο άλλος να δουλέψει λιγάκι για δύο μήνες το πολύ. Και κόβει τις αποδείξεις κανονικά, γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν με κάρτες. Ολοι θα εισπράξουν. Και το μαγαζί, και το κράτος με τον ΦΠΑ και ο Δήμος. Κι επειδή κάποιος ενοχλείται, πάμε και κλείνουμε το μαγαζί;».

