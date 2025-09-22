Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»

Αποτίμηση της σεζόν από τον πρόεδρο Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργο Σακελλαρόπουλο

Ανατολική Αιγιάλεια - Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει...»
22 Σεπ. 2025 17:30
Pelop News

Τρία ήταν τα πιο ηχηρά συμπεράσματα που έβγαλε η κουβέντα μας με τον πρόεδρο Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργο Σακελλαρόπουλο, για το πώς κύλησε το φετινό καλοκαίρι για την παραλιακή, κυρίως, και πάντα κοσμοπολίτικη Ανατολική Αιγιάλεια!

Το πρώτο ότι… «μόνο με έναν πολύ καλό μήνα τον χρόνο, τον Αύγουστο δηλαδή, δεν βγαίνει η χρονιά».

Το δεύτερο ότι… «η εστίαση δυστυχώς δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα».

Και το τρίτο ότι… «οι ασφυκτικοί έλεγχοι των Αρχών, κυρίως για το ωράριο και τη μουσική, προκαλούν πολύ σοβαρό πρόβλημα».

Τα κυριότερα και πιο ενδιαφέροντα σημεία από τη συζήτησή μας με τον κ. Σακελλαρόπουλο για το φετιΝό καλοκαίρι σε Ακράτα, Αιγείρα και γενικά στην Ανατολική Αιγιάλεια:

-«Είχαμε πολύ κόσμο τον Αύγουστο σε όλη την περιοχή. Και τον Ιούλιο, αλλά τον Αύγουστο, έγινε χαμός. Περισσότερος κόσμος από ποτέ, τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην παραλία δεν μπορούσες να περπατήσεις απ’ τον πολύ κόσμο. Ομως, οι περισσότεροι ήταν πολύ κουμπωμένοι στην κατανάλωση. Υπάρχει φτώχεια σε αρκετό κόσμο, το λέω ωμά. Και γι’ αυτό θησαυρίζουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και καταρρέουν τα μαγαζιά εστίασης. Ο κόσμος ψωνίζει πλέον μόνο βασικά είδη πρώτης ανάγκης και από σούπερ μάρκετ. Αν εξαιρέσουμε λιγάκι σουβλατζίδικα και πιτσαρίες, τα άλλα μαγαζιά έχουν υποστεί καθίζηση. Ιούνιο και Ιούλιο μόνο σαββατοκύριακο δούλευαν τα μαγαζιά, τις άλλες μέρες ελάχιστοι πελάτες».

-«Από Σεπτέμβρη και Οκτώβρη πολύ φοβάμαι ότι τα λουκέτα θα πάνε σύννεφο. Πώς θα κρατηθούν τα μαγαζιά; Και η Πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου. Το ένα χαράτσι πάνω στο άλλο. Τον Αύγουστο τα περισσότερα μαγαζιά κάπως ζωντάνεψαν. Αλλά με έναν Αύγουστο δεν σώζεται η παρτίδα. Και τα καταλύματα πήγαν καλά, αλλά μόνο για ένα, ενάμιση μήνα. Και έλεγχοι συνεχώς, λες κι είμαστε κακοποιοί. Εχουμε χωροφύλακες πάνω στο κεφάλι μας όλο το 24ωρο, για τις αποδείξεις π.χ. Και λες και δεν έφτανε αυτό, είχαμε φέτος και πληθώρα συλλήψεων ιδιοκτητών κέντρων για ηχορύπανση. Δεν αφήνουν τον κόσμο ούτε λίγο να διασκεδάσει, αλλά και τα μαγαζιά να πάρουν μια ανάσα. Βλέπεις νέα παιδιά να έρχονται να διασκεδάσουν, να χορέψουν. Και σου λέει αυτόφωρο, γιατί έπαιξε μουσική λιγάκι πιο δυνατά».

-«Νιώθουμε ώρες-ώρες πως μας δουλεύουν. Η εγκληματικότητα οργιάζει στην περιοχή. Μπαίνουν συνεχώς και ανοίγουν σπίτια… Παίρνεις τηλέφωνο στην Αστυνομία και έρχεται μετά από 2, 3, 4 ώρες. Αλλά μόλις πάρει κάποιος τηλέφωνο για τη μουσική, έρχονται σε 5,10 λεπτά! Περιμένει ο άλλος να δουλέψει λιγάκι για δύο μήνες το πολύ. Και κόβει τις αποδείξεις κανονικά, γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν με κάρτες. Ολοι θα εισπράξουν. Και το μαγαζί, και το κράτος με τον ΦΠΑ και ο Δήμος. Κι επειδή κάποιος ενοχλείται, πάμε και κλείνουμε το μαγαζί;».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Οι παραβιάσεις της Ρωσίας πιέζουν την ΕΕ να προχωρήσει το σχέδιο του «τείχους» κατά των drones
23:37 Τι ισχύει για τον καρκίνο παχέος εντέρου, το χάπι που μειώνει κατά 55% τον κίνδυνο υποτροπής
23:21 «Με πέρασαν για dealer», ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πώς το μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
22:57 Αμερικανίδα κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν και έγινε Ρωσίδα!
22:56 Γαλλία: Αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης
22:49 Το ύστατο «αντίο» στον Γιάννη Μάζη, ποιοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία
22:45 «Είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή»
22:31 Τι πρέπει να ξέρετε για τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου, που έχει 43 δισ. δολάρια και 17.000 ακίνητα!
22:23 «Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της»
22:13 Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!
22:02 Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς»
21:53 Σοκ, πατέρας έκανε όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά αγοράκι τριών χρονών!
21:42 Όλα τα βήματα για τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου
21:31 Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα
21:20 Καινούργιο: Γενναία απόφαση, συγκίνηση για τη δωρεά οργάνων
21:10 «Απέναντι» στον Πύρρο Δήμα η Ολυμπιακή Επιτροπή, εκποίησε για καλό σκοπό Ολυμπιακή δάδα!
21:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς αναλύει στην «Π»: «Ο Σημίτης μάς οδήγησε στα μνημόνια»
20:46 «Απέκρυψα τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της…»
20:38 Τεχεράνη: Σε 9 μήνες εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους!
20:35 SKY Express: ΔΩΡΟ το αεροπορικό εισιτήριο του/της συντρόφου σου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ