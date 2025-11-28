Ανατροπή σε σοκαριστικό θάνατο 16χρονου σε εκδρομή κάμπινγκ – Είχε φάει λουκάνικα και “έφυγε” τρία λεπτά μετά

Σοκαριστικά νέα δεδομένα ανατρέπουν την αρχική εκτίμηση για τον θάνατο του 16χρονου Jeremy Webb στην Αυστραλία, καθώς η ιατροδικαστική έρευνα εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο θανατηφόρας αλλεργικής αντίδρασης στο κόκκινο κρέας, πιθανότατα από τσιμπήματα τσιμπουριών που είχε δεχθεί παλαιότερα.

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του 16χρονου Jeremy Webb, ο οποίος κατέρρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε λίγες ώρες κατά τη διάρκεια εκδρομής κάμπινγκ στο MacMasters Beach της Νέας Νότιας Ουαλίας, τον Ιούνιο του 2022. Αρχικά θεωρήθηκε ότι το παιδί πέθανε από κρίση άσθματος, όμως η ιατροδικαστική διαδικασία φέρνει στο φως μια εντελώς διαφορετική – και εξαιρετικά σπάνια – πιθανή αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο Jeremy ίσως υπέστη θανατηφόρα αλλεργική αντίδραση στο κόκκινο κρέας (mammalian meat allergy), μια πάθηση που εμφανίζεται μετά από δήγμα τσιμπουριού και μπορεί να πυροδοτήσει αναφυλαξία αρκετές ώρες μετά την κατανάλωση τροφής όπως βοδινό, χοιρινό ή αρνί. Το αγόρι είχε φάει λουκάνικα που μαγείρεψε με τους φίλους του στη φωτιά λίγο πριν αρχίσουν τα συμπτώματα.

Λίγο αργότερα παρουσίασε έντονη δυσκολία στην αναπνοή και κατέρρευσε προσπαθώντας να ζητήσει βοήθεια από ενήλικες που βρίσκονταν σε διπλανό σημείο της παραλίας. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης, ο Jeremy μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου πέθανε μία ώρα αργότερα.

Μετά θάνατον, οι ιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε ενδείξεις της συγκεκριμένης αλλεργίας. Η μητέρα του, η οποία είχε παρατηρήσει πως ο γιος της είχε δεχθεί δεκάδες τσιμπήματα τσιμπουριών ήδη από την παιδική του ηλικία, δήλωσε ότι τότε η οικογένεια πίστευε πως πρόκειται για ήπια δυσανεξία και δεν γνώριζε τον πραγματικό κίνδυνο.

Αν επιβεβαιωθεί ότι ο θάνατος του 16χρονου οφείλεται στην αλλεργία στο κόκκινο κρέας, θα πρόκειται για το πρώτο τέτοιο καταγεγραμμένο περιστατικό στην Αυστραλία. Η ιατροδικαστική έρευνα εξετάζει εάν θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα διάγνωση ή αν υπήρξαν παραλείψεις που ενδεχομένως οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα περιστατικά mammalian meat allergy έχουν αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία χρόνια και ότι ακόμη και δύο δήγματα τσιμπουριού μπορεί να αρκούν για την ανάπτυξη της πάθησης. Παράλληλα, οι αυστραλιανές αρχές συμβουλεύουν όσους κινούνται σε δασικές περιοχές να φορούν μακριά ρούχα και να αποφεύγουν την αφαίρεση τσιμπουριών με τσιμπιδάκι, προκειμένου να μην εισέλθει επιπλέον σάλιο στο δέρμα.

Η μητέρα του Jeremy δήλωσε πως ο γιος της «θα ήταν περήφανος» που η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου, ελπίζοντας ότι τα συμπεράσματα της έρευνας θα προστατεύσουν κι άλλες ζωές στο μέλλον.

