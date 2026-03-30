Ανατροπή στην υπόθεση Παναγόπουλου, δείτε τι συνέβη

Θυμίζουμε ότι Γ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν το ποσό των 3,2 εκ. ευρώ. Τα επίμαχα ποσά αφορούν την πενταετία 2020-2025

30 Μαρ. 2026 16:22
Pelop News

Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός επιστρέφει την υπόθεση πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας αναφορικά με το «πόθεν έσχες» του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Ο Εισαγγελέας Εφετών ζητά να ερευνηθεί ενδελεχώς αν ο Παναγόπουλος ήταν υπόχρεος δήλωσης πόθεν έσχες

Ο κ.Παππάς, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητεί να διερευνηθεί ενδελεχώς εάν ο κ. Παναγόπουλος έχει ή όχι την υποχρέωση να υποβάλλει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών που είχε διενεργήσει την αρχική έρευνα είχε ζητήσει την αρχειοθέτηση της υπόθεσης κρίνοντας ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει υπόψιν της δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο.

Η υπόθεση του «πόθεν έσχες» του Γιάννη Παναγόπουλου έφτασε στις εισαγγελικές αρχές από τους ελέγχους που διενήργησε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κακοδιαχείρισης κονδυλίων για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, ο Γ.Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν το ποσό των 3,2 εκ.ευρώ. Τα επίμαχα ποσά αφορούν την πενταετία 2020-2025

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ