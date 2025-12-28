Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου: Δολοφονία από τον γιο της δείχνουν τα νέα στοιχεία

Συγκλονιστικές εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας και τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. –το λεγόμενο «ελληνικό FBI»– η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον γιο.

Η Ελένη Παπαδοπούλου, σύζυγος πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, δεν έχασε τελικά τη ζωή της από ατύχημα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, αλλά από προσχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια. Δράστης φέρεται να είναι ο 60χρονος γιος της, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, της χορήγησε μεγάλη ποσότητα υπνωτικών χαπιών για να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του και να εμφανίσει το έγκλημα ως δυστύχημα.

Οικονομικές διαφορές και πιέσεις

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι μητέρα και γιος είχαν συχνές και έντονες συγκρούσεις, κυρίως για οικονομικά ζητήματα. Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά χρέη και πίεζε τη μητέρα του να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, γεγονός που είχε οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενους καυγάδες.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος ο γιος εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος της μητέρας του οφειλόταν στη φωτιά. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» του Mega, είχε μάλιστα επιμείνει ότι η υπόθεση είχε κλείσει και δεν υπήρχε κανένα απολύτως ζήτημα προς διερεύνηση.

«Εγκληματικές παραλείψεις» στις πρώτες έρευνες

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος μίλησε για σοβαρά λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή.

Όπως ανέφερε, όσοι μπήκαν πρώτοι στο διαμέρισμα βρέθηκαν μπροστά σε μια ηλικιωμένη γυναίκα απανθρακωμένη στον καναπέ, ενώ υπήρχε έντονη οσμή βενζίνης. Παρ’ όλα αυτά, αρχικά έγινε δεκτός ο ισχυρισμός του γιου ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο.

Η Πυροσβεστική, πάντως, μέσα σε δύο ημέρες είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από καύτρα τσιγάρου, αλλά από ζωντανή φλόγα, πιθανότατα από αναπτήρα.

Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκαν και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες καθυστέρησαν περίπου έναν χρόνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν:

Πολύ χαμηλή εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα (5%), ποσοστό που δεν συνάδει με θάνατο από φωτιά

Μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών ουσιών στον οργανισμό της γυναίκας

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε πριν ξεσπάσει η φωτιά, πιθανότατα με στραγγαλισμό, και στη συνέχεια ο δράστης έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει το έγκλημα.

Μοναδικά κλειδιά και απουσία παραβίασης

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα, ενώ ο φερόμενος ως δράστης ήταν το μόνο πρόσωπο που διέθετε κλειδιά, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω το κατηγορητήριο.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι αποκαλύψεις προκαλούν έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρμόδιες αρχές τις πρώτες, κρίσιμες ώρες μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



