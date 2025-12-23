Ανατροπή στο Κάουνας για τον Παναθηναϊκό με σούπερ Σορτς και Οσμάν

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague για το 2025. Οι πράσινοι έδειξαν δύο πρόσωπα στο Κάουνας και κατάφεραν να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή, για να επικρατήσουν με 92-85 της Ζάλγκιρις στην 18η αγωνιστική και να φτάσουν τις τρεις συνεχόμενες νίκες. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 14 πόντους (46-32 στο 17′), αλλά έκανε εξαιρετική προσπάθεια από το 25′ κι έπειτα με αποτέλεσμα να φτάσει τελικά σε ένα σημαντικό διπλό.

Τζέντι Όσμαν (22 πόντοι με 5/6 τρίποντα), Τι Τζέι Σορτς (15 πόντοι, 10 ασίστ) και Κέντρικ Ναν (21 πόντοι) συνέθεσαν την τριπλέτα των πρωταγωνιστών για το τριφύλλι, που ανέβηκε στο 12-6 (6-2 εντός και 6-4 εκτός έδρας) και κοιτάζει πλέον το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) στην τελευταία στροφή του πρώτου γύρου της regular season. Η Ζάλγκιρις από την πλευρά της έπεσε στο 10-8 (6-4 εντός και 4-4 εκτός έδρας), βλέποντας τον φετινό αρχισκόρερ της, Σιλβέν Φρανσίσκο, να μένει μόλις στους 3 πόντους με 1/7 σουτ.

Ο MVP

Ο Τζέντι Όσμαν. Οι τρεις διαδοχικές νίκες που μετρά ο Παναθηναϊκός συμπίπτουν με την επιστροφή του στη δράση. Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν απόψε εκπληκτικός. Μάλιστα, έβαλε 8 σερί πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, για να δώσει στους πράσινους το boost που τόσο είχαν ανάγκη.

Αλλάζοντας εντελώς την εικόνα του μετά το 25′ και έχοντας για οδηγούς τους Τζέντι Όσμαν – Τι Τζέι Σορτς, ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Ζάλγκρις και έφυγε από το Κάουνας με σπουδαίο διπλό (85-92).

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Η διαφορά στην ευστοχία των δύο ομάδων πίσω από τα 6.75μ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Η Ζάλγκιρις είχε 7/22 τρίποντα (31.8%), ενώ ο Παναθηναϊκός πέτυχε 13/22 τρίποντα (59.1%).

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στην Zalgirio Arena με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Μήτογλου και Φαρίντ. Το ίδιο σχήμα που είχε ξεκινήσει, δηλαδή, και απέναντι στην Χάποελ την προηγούμενη αγωνιστική. Ωστόσο, το κόλπο δεν έπιασε αυτή τη φορά και η Ζάλγκιρις άρχισε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της (16-9 στο 6′), για να κλείσει την περίοδο στο +9 (28-19, 10′), εκμεταλλευόμενη κάθε αδυναμία των πρασίνων στην άμυνα.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τους Λιθουανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια έχοντας χτίσει διψήφιο προβάδισμα (50-40, 20′), με τον Ράιτ να έχει πετύχει 13 πόντους.

Μετά από μερικά νοθρά λεπτά στην τρίτη περίοδο, το τριφύλλι άρχισε να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση. Με έξι πόντους του Γιούρτσεβεν, πέντε του Σορτς, ένα τρίποντο του Όσμαν και 1/2 βολές του Φαρίντ, οι πράσινοι μείωσαν σε απόσταση αναπνοής (62-61) στο 28’40”. Αυτή ήταν και η απόσταση των δύο ομάδων στο 30′ (64-63).

Ο Όσμαν έβαλε 8 μαζεμένους πόντους για να γράψει το 68-71 στο 31’10” και να αναγκάσει τον Μασιούλις να πάρει time-out. Ο Ναν πήρε τη σκυτάλη και με 5 δικούς του πόντους διαμορφώθηκε το 68-76. Ο Όσμαν ήταν εκείνος που έφερε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε διψήφια απόσταση (68-79) στο 34’20”, ανεβαίνοντας στους 21 πόντους. Πλέον, δεν υπήρχε τρόπος γυρισμού για την Ζάλγκρις, με την ομάδα του Αταμάν να ολοκληρώνει μια σπουδαία ανατροπή.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Ζαμόισκι, Κονσταντίνοβς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Φρανσίσκο): Γουίλιαμς-Γκος 17 (1/3 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Φρανσίσκο 3 (0/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Ράιτ 22 (10/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μπραζντέικις (0/3 τρίποντα), Τουμπέλις 4 (5 ριμπάουντ), Λο 9 (0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σλίβα 5 (1), Μπιρούτις 10 (3 ριμπάουντ), Μπουτκέβιτσους 3 (1), Ουλάνοβας 12 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 15 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 λάθη), Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 22 (3/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολμς 2, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 8 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Ναν 21 (5/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φαρίντ 1 (9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ερνανγκόμεθ (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 4 (3 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 14 (4 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ζάλγκρις: 27/50 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 10/15 βολές, 33 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 12 επιθετικά), 19 ασίστ, 6 κλεψίματα, 9 λάθη, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 23/42 δίποντα, 13/22 τρίποντα, 7/10 βολές, 35 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 5 επιθετικά), 24 ασίστ, 6 κλεψίματα, 11 λάθη, 3 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 19η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου η Ζάλγκιρις θα παίξει εκτός έδρας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (30/12, 21:05), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15).

www.sport24.gr

