Αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα – Αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση

Σε αναβολή οδηγείται η σημερινή κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 13:00, μετά τις πληροφορίες για την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

Η εξέλιξη αυτή οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μέλλον του οργανισμού και το σχέδιο αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Η συνεδρίαση είχε προκαλέσει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελούσε την πρώτη θεσμική «μάχη» μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκφράστηκαν αντιδράσεις και προβληματισμοί για το επικείμενο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ ανά τη χώρα. Η σύγκλησή της είχε αποφασιστεί κατόπιν αιτήματος όλων των κομμάτων, με στόχο την επίσημη ενημέρωση για τον σχεδιασμό μετασχηματισμού του οργανισμού.

Στην ακρόαση επρόκειτο να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ (πριν την παραίτησή του) και εκπρόσωπος του Υπερταμείου, για την παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που προβλέπει περιορισμό του δικτύου και επανεξέταση του επιχειρησιακού μοντέλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Ωστόσο, η παραίτηση Σκλήκα καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της διαδικασίας, οδηγώντας στην αναβολή της συνεδρίασης μέχρι να οριστεί προσωρινή ή νέα διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί μετά την ενημέρωση των κομμάτων και τον καθορισμό της κυβερνητικής στρατηγικής για το ιστορικό δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών της χώρας.

