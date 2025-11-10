Αναβολή μέχρι το 2026 για τη δίκη Λιγνάδη: Νέα καθυστέρηση στην πολύκροτη υπόθεση

Ακόμη μία αναβολή έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς αγοριών, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να μεταθέσει την εκδίκαση για τις 5 Ιουνίου 2026, ύστερα από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την τρίτη κατά σειρά αναβολή της υπόθεσης, που έχει απασχολήσει έντονα τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη.

Η νέα αναβολή δόθηκε λόγω κωλυμάτων των συνηγόρων του κατηγορούμενου, οι οποίοι παρίστανται σε άλλες δίκες, μεταξύ των οποίων και εκείνη που αφορά εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να συνδέεται με τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη. Ο Δημήτρης Λιγνάδης βρέθηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τον αδελφό του, ενώ οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας δεν προέβαλαν αντίρρηση, αναγνωρίζοντας ότι είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για τα κωλύματα των συναδέλφων τους.

Αρχικά, ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί τη διακοπή της δίκης, ωστόσο το αίτημα μετατράπηκε σε αναβολή, την οποία το δικαστήριο έκανε τελικά δεκτή. Έτσι, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου στις 5 Ιουνίου 2026 από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 12 ετών για τον βιασμό δύο 17χρονων, ενώ είχε αθωωθεί για δύο άλλες υποθέσεις βιασμού, ενός 16χρονου και ενός ακόμη 17χρονου. Η ποινή του είχε ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της έφεσης.

Λίγες ημέρες μετά την πρωτόδικη απόφαση, η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου άσκησε έφεση, θεωρώντας ότι στον κατηγορούμενο έπρεπε να επιβληθεί βαρύτερη ποινή και ότι η υπόθεση βιασμού του 16χρονου έπρεπε να εξεταστεί εκ νέου. Αν το Εφετείο αποδεχθεί τα επιχειρήματα της εισαγγελικής έφεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιβολή αυστηρότερης ποινής και πιθανή επιστροφή του Λιγνάδη στη φυλακή, όπου είχε παραμείνει για 17 μήνες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή, αρνείται όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» εις βάρος του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



