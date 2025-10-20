Αναβολή στη δίκη Λύτρα – Πολυζωγοπούλου: Αντεπίθεση με δική της αγωγή ύψους 600.000 ευρώ

Για τις 8 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της αγωγής ύψους 1 εκατ. ευρώ που έχει καταθέσει ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας κατά της πρώην συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου, ενώ η ίδια κατέθεσε νέα αγωγή, ζητώντας τη δική της συμβολή στην περιουσία του.

20 Οκτ. 2025 11:47
Pelop News

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον ποινικολόγο Απόστολο Λύτρα και την πρώην σύζυγό του, Σοφία Πολυζωγοπούλου, καθώς η εκδίκαση της αγωγής του πρώτου, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, αναβλήθηκε για τις 8 Δεκεμβρίου.

Ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος είχε ομολογήσει τον Ιούνιο του 2024 ότι άσκησε βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, υποστηρίζει ότι τα ακίνητα που βρίσκονται στο όνομα της Σοφίας Πολυζωγοπούλου αποκτήθηκαν με δικά του χρήματα και ζητά μερίδιο επί των ποσοστών τους.

Από την πλευρά της, η Σοφία Πολυζωγοπούλου, μέσω του δικηγόρου της Νίκου Αλεξανδρή, πέρασε στην αντεπίθεση, καταθέτοντας και η ίδια αγωγή. Όπως δήλωσε ο κ. Αλεξανδρής στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Όλους αυτούς τους μήνες η Σοφία δεν μιλάει, κάθεται, λοιδορείται, υπομένει καρτερικά, έχει αφιερωθεί στο παιδί και τη δουλειά της. Κάποια στιγμή, όμως, η δράση γεννά αντίδραση. Έκανε λοιπόν κι εκείνη αγωγή, ζητώντας αυτά που δικαιούται, και το δικαστήριο όρισε να συνεκδικαστεί με την αγωγή του κ. Λύτρα τον Δεκέμβριο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Σοφία Πολυζωγοπούλου διεκδικεί ποσό που υπολογίζεται περίπου στις 600.000 ευρώ, ως συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του πρώην συζύγου της. Υπενθυμίζεται ότι η εκδίκαση της υπόθεσης έχει αναβληθεί και άλλες φορές στο παρελθόν.
