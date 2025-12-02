Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ

Ένα τροχαίο διαφορετικό από τα συνηθισμένα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Ανάβυσσο, όταν μοτοσικλέτα έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε αυτοκίνητο και, παρά τη σύγκρουση, παρέμεινε όρθια στο σημείο πρόσκρουσης, προκαλώντας απορία και έκπληξη στους περαστικούς.

Το περιστατικό έγινε έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Ανάβυσσο, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή συγκρούστηκε με ένταση στο μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τις ζημιές και στα δύο οχήματα.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα, όμως, ήταν η τελική θέση της μοτοσικλέτας: παρέμεινε όρθια, σφηνωμένη στο αυτοκίνητο, σαν να είχε «κολλήσει» στη θέση της. Το θέαμα προκάλεσε την περιέργεια των περαστικών που σταματούσαν να δουν από κοντά τι είχε συμβεί.

Ευτυχώς, ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν τραυματίστηκε, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



