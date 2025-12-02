Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο στην Ανάβυσσο προκάλεσε εντύπωση, όταν μοτοσικλέτα που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο παρέμεινε όρθια, σφηνωμένη στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Ο οδηγός της μηχανής είναι καλά στην υγεία του.

02 Δεκ. 2025 14:22
Pelop News

Ένα τροχαίο διαφορετικό από τα συνηθισμένα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Ανάβυσσο, όταν μοτοσικλέτα έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε αυτοκίνητο και, παρά τη σύγκρουση, παρέμεινε όρθια στο σημείο πρόσκρουσης, προκαλώντας απορία και έκπληξη στους περαστικούς.

Το περιστατικό έγινε έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Ανάβυσσο, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή συγκρούστηκε με ένταση στο μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τις ζημιές και στα δύο οχήματα.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα, όμως, ήταν η τελική θέση της μοτοσικλέτας: παρέμεινε όρθια, σφηνωμένη στο αυτοκίνητο, σαν να είχε «κολλήσει» στη θέση της. Το θέαμα προκάλεσε την περιέργεια των περαστικών που σταματούσαν να δουν από κοντά τι είχε συμβεί.

Ευτυχώς, ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν τραυματίστηκε, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

