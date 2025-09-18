Ανδρουλάκης: «Όχι άλλη θητεία Μητσοτάκη – Τέρμα στα deals, ώρα για αλλαγή»

Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Real FM. Τόνισε πως η ΝΔ οδηγεί σε «ακρίβεια, διαφθορά και ατιμωρησία», ενώ επανέλαβε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο κόμμα, θα έχει την πρωτοβουλία για σχηματισμό κυβέρνησης αλλαγής.

18 Σεπ. 2025 14:14
Pelop News

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως η επιλογή των πολιτών στις επόμενες εκλογές θα κρίνει αν η χώρα θα παραμείνει «στα ίδια» με τη Νέα Δημοκρατία ή αν θα υπάρξει «πολιτική αλλαγή» με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. «Αν η ΝΔ είναι πρώτη, ο κ. Μητσοτάκης θα φτιάξει κυβέρνηση μιας από τα ίδια. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και μία ψήφο μπροστά, τότε θα σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «έστησε» τη διαδικασία στη Βουλή για να προστατευθούν στελέχη της κυβέρνησης. «Αυτός ο άνθρωπος θέλει τρίτη θητεία; Όχι, τέρμα με τη διαφθορά, τέρμα με την ατιμωρησία», τόνισε.

Παρουσιάζοντας τους άξονες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε τη δέσμευση για 13ο μισθό, νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, στήριξη στη δημόσια παιδεία και υγεία και μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. «Δεν κάνουμε πολιτική λαϊκισμού, στηρίζουμε τον δημόσιο τομέα με αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ και δίκαιες αμοιβές», είπε.

Για την ακρίβεια, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει ως «συμμάχους τα ολιγοπώλια», ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βασίζεται υπέρμετρα στους έμμεσους φόρους.

Στα εθνικά θέματα, εξέφρασε έντονη αντίθεση στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε «παγίδα για την Ευρώπη και την Ελλάδα».

Τέλος, σχολιάζοντας την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, μίλησε σκωπτικά για «deal» που «χαρακτηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη». «Η πολιτική δεν είναι deal, είναι προσφορά και υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον», κατέληξε.
