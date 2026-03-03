Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη για τα drones στην Κύπρο: «Μόνη λύση η διπλωματία και το διεθνές δίκαιο»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με φόντο την εμφάνιση drones και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε χρέος να είμαστε στο πλευρό σας»
03 Μαρ. 2026 12:13
Pelop News

Τις εξελίξεις στην Κύπρο μετά την εμφάνιση drones και τη γενικότερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν τόσο η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή όσο και ο ρόλος που οφείλει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα απέναντι στις νέες προκλήσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη στήριξή του προς τον Κυπριακό Ελληνισμό, τονίζοντας ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διπλωματικής οδού και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή.

