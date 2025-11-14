Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Η κοινωνία αγανακτεί – Με ασπιρίνες δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησής του για την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση «μοιράζει μέτρα-κοροϊδία» ενώ οι πολίτες δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες. Παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν αύξηση 34% στο κόστος ζωής, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πληθωρισμού.

«Η κοινωνία έχει αγανακτήσει με το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Έχει αγανακτήσει μαζί σας γιατί όλο ανακοινώνετε μέτρα ασπιρίνες ή μέτρα κοροϊδία, που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ψεύτικα επιχειρήματα εκ μέρους της κυβέρνησης προκειμένου να δικαιολογήσει την ακρίβεια, λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός «απαιτεί αξιοπρέπεια και πολιτική αλλαγή που θα του δώσει αυτοπεποίθηση και προοπτική».

Επισήμανε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η χώρα παραμένει σχεδόν μόνιμα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πληθωρισμού, ενώ η κυβέρνηση, αντί να συγκρουστεί με τα καρτέλ, «τα προστατεύει».

«Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, την ασφάλιση και τις μεταφορές. Εσείς μιλούσατε για “πληθωρισμό της απληστίας” και περιμέναμε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ, αλλά τελικά τα χαϊδεύετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για παρωδία μέτρων, αναφερόμενος στα λεγόμενα «χρωματιστά τιμολόγια» και στις «επιστολές χωρίς αντίκρισμα» προς την ΕΕ. «Έχουν την ίδια βαρύτητα με τις επιστολές του Ιησού του κ. Βελόπουλου», είπε σκωπτικά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι οι παλινωδίες της κυβέρνησης είναι αποτέλεσμα της τυφλής πίστης στη “αυτορρύθμιση της αγοράς”, η οποία, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε αισχροκέρδεια και οικονομική ασφυξία για τους πολίτες.

