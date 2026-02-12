Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» την Ηλεία: Εκτεταμένες ζημιές σε Πύργο, Κατάκολο και γύρω περιοχές ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρές καταστροφές άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε περιοχές της Ηλείας, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, επιχειρήσεις και καλλιέργειες, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα.

12 Φεβ. 2026 11:22
Pelop News

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Ηλεία, με τον ανεμοστρόβιλο που εκδηλώθηκε σε Πύργο, Κατάκολο, Φωναίτικα και Αμπελώνα να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και αγροτικές εκτάσεις. Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, παρέσυραν μεταλλικά στέγαστρα και έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων, αφήνοντας πίσω εικόνες έντονης καταστροφής.

Στον Πύργο και τις γύρω περιοχές καταγράφηκαν παράλληλα πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην κυκλοφορία, ενώ σε αρκετές γειτονιές σημειώθηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης και κινητής τηλεφωνίας. Στο Μεσολογγάκι αναφέρθηκαν δεκάδες πτώσεις δέντρων, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στην Αλφειούσα.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στις παράκτιες περιοχές Μούτελη και Σπιάντζα, όπου η διάβρωση της ακτογραμμής σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους οδήγησε ακόμη και σε κατάρρευση κατοικίας, με τη θάλασσα να υποσκάπτει τα θεμέλιά της.

Στον Αμπελώνα, ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές, ξεριζώνοντας δέντρα και δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην τοπική αγροτική παραγωγή. Όπως ανέφερε στο ilialive.gr ο πρόεδρος της κοινότητας, Σάκης Σπηλιωτόπουλος, η καταστροφή εκδηλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω εκτεταμένες απώλειες.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τα συνεργεία των δήμων παραμένουν σε επιφυλακή, επιχειρώντας για την αποκατάσταση των ζημιών και την απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών, ενώ καλούν τους πολίτες να κινούνται με προσοχή μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι υποδομές και η κυκλοφορία.

Πηγή: ilialive.gr

