Ανεξέλεγκτη εξάπλωση AI-generated περιεχομένου στο X για τον πόλεμο στο Ιράν

Μια νέα ανάλυση του WIRED καταγράφει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Το chatbot Grok της πλατφόρμας αποτυγχάνει επανειλημμένα να επαληθεύσει σωστά βίντεο και εικόνες από τη σύγκρουση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παράγει και διαμοιράζει δικές του εικόνες δημιουργημένες με AI.

Ο ειδικός σε θέματα παραπληροφόρησης Ταλ Χάγκιν ζήτησε από το Grok να ελέγξει ανάρτηση στο X για ιρανικούς πυραύλους που φέρονται να έπληξαν το Τελ Αβίβ. Το Grok εντόπισε λανθασμένα την τοποθεσία και την ημερομηνία του βίντεο – το οποίο είχε δημοσιευτεί αρχικά από ιρανικό κρατικό μέσο στις 15 Μαρτίου – και εν συνεχεία πρότεινε εικόνα AI-generated για να υποστηρίξει το λανθασμένο συμπέρασμά του.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, η πλατφόρμα έχει πλημμυρίσει με ψευδή και παραποιημένα βίντεο, ενώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί με την αύξηση του AI περιεχομένου. Εικόνες και βίντεο τεχνητής νοημοσύνης κοινοποιούνται από λογαριασμούς με μπλε σήμα επαλήθευσης, καθώς και από Ιρανούς αξιωματούχους και κρατικά μέσα, με στόχο την υπερβολική απεικόνιση ζημιών.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν βίντεο AI που δείχνουν πολυώροφο κτίριο στο Μπαχρέιν να καίγεται (2 Μαρτίου), φωτογραφία B-2 βομβαρδιστικού των ΗΠΑ που καταρρίπτεται (άνω του 1 εκατ. προβολών πριν διαγραφεί), καθώς και λιγότερο ρεαλιστικά βίντεο Ιρανών να κατασκευάζουν πυραύλους σε σπηλιά (άνω του 1 εκατ. προβολών). Η ιρανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί επίσης AI για αντισημιτικό περιεχόμενο, όπως εικόνες ορθόδοξων Εβραίων να οδηγούν Αμερικανούς στρατιώτες στον πόλεμο ή να πανηγυρίζουν θανάτους.

Το Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου (ISD) εντόπισε λογαριασμούς που προωθούν τέτοιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου ψευδούς βίντεο με νεαρές κοπέλες μπροστά από τον Ντόναλντ Τραμπ (άνω των 6,8 εκατ. προβολών πριν διαγραφεί). Ο Ταλ Χάγκιν επισημαίνει ότι η δραματική αύξηση AI περιεχομένου οφείλεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και την απουσία ρυθμίσεων, ενώ προειδοποιεί για απομάκρυνση από πραγματικότητα βασισμένη σε γεγονότα.

Στις αρχές Μαρτίου, το X ανακοίνωσε προσωρινή απενεργοποίηση διαφημίσεων και revenue sharing για λογαριασμούς με μπλε σήμα που δημοσιεύουν μη επισημασμένο AI βίντεο ένοπλων συγκρούσεων. Το Συμβούλιο Εποπτείας της Meta επέκρινε στις 10 Μαρτίου την προσέγγιση της εταιρείας στην επισήμανση AI περιεχομένου, ενώ η NewsGuard τονίζει τις ελλείψεις εργαλείων ανίχνευσης AI, ιδίως σε κρίσεις.

