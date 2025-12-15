Αγγελική Σιακκή: Με τα «παράσημά» της στην Αθήνα – Αναλαμβάνει προϊστάμενη Κτηματολογικού Γραφείου της Αθήνας

Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο να καλεί η Αθήνα ένα στέλεχος της κρατικής μηχανής από την περιφερειακή Ελλάδα, έστω και με «παράσημα» στο πέτο του, προκειμένου ν’ αναλάβει τη διοίκηση ενός νευραλγικού πόστου –του κορυφαίου– στην πρωτεύουσα.

Η εξαίρεση αφορά το πρόσωπο της Αγγελικής Σιακκή, της μέχρι πρότινος αν. προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας, το οποίο ως γνωστόν εδρεύει στην Πάτρα.

Την περασμένη Παρασκευή, το ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», υπό την προεδρία του Αθανάσιου Λίπα, αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τα καθήκοντα της προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου της Αθήνας στην Αγγελική Σιακκή.

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ

Η πατρινιά δικηγόρος έτυχε αυτής της τιμητικής και αξιοκρατικής επιλογής με βάση την αποδοτικότητά της στα 5 χρόνια που άσκησε τα καθήκοντα της προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Η πρόσφατη ομόφωνη απόφασή της Κεντρικής Διοίκησης, έχοντας αξιολογήσει το έργο της, που αποτελεί πρότυπο ευταξίας της υπηρεσίας για όλη τη χώρα, θεώρησε αναγκαίο να αξιοποιήσει την εργατικότητα και τις γνώσεις της στο πιο δύσκολο και απαιτητικό Κτηματολογικό Γραφείο της χώρας, το οποίο δεν είναι κρυφό ότι στο πρόσφατο και απώτερο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει έντονα προβλήματα λειτουργικότητας.

ΟΛΑ ΕΓΚΑΙΡΑ

Αντίθετα, το αντίστοιχο γραφείο της Πάτρας, κάτω από την «μπαγκέτα» της κ. Σιακκή και με την καθοριστική συμβολή όλου του προσωπικού, παρήγαγε αξιομνημόνευτο έργο που έχει τύχει αναγνώρισης και επιβράβευσης από την Κεντρική Διοίκηση.

Κατά πρώτον, έγινε ομαλή και έγκαιρη ενσωμάτωση στο Κτηματολόγιο των τριών Υποθηκοφυλακίων Δύμης, Φαρών και Τριταίας, τα οποία πλέον υφίστανται ως Αρχειοφυλάκια στο κτίριο της οδού Μιαούλη.

Κατά δεύτερον, αποπερατώθηκε σε σύντομο χρόνο η β’ κτηματογράφηση ενώ είναι ζήτημα δύο-τριών μηνών η ολοκλήρωση της τρίτης.

ΠΡΟΤΥΠΟ

Ταυτόχρονα, έπρεπε να αντιμετωπιστεί και η καθημερινότητα της διεκπεραίωσης των διάφορων υποθέσεων των πολιτών, όπως και του νομικού και συμβολαιογραφικού κόσμου της Πάτρας και της περιοχής.

Εν προκειμένω το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» φρόντισε να αυξήσει τις θέσεις εργασίας, που αρχικά ήταν περιορισμένες, κι έτσι ήρθε το χειροπιαστό αποτέλεσμα της εύρυθμης λειτουργίας, το οποίο εκτιμήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση.

Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο ότι, επειδή το Κτηματολογικό Γραφείο της Πάτρας έχει καταστεί πρότυπο, διεκπεραιώνει και υποθέσεις άλλων Γραφείων της χώρας για να αμβλύνονται οι χρονικές καθυστερήσεις και να εξυπηρετούνται γρηγορότερα οι πολίτες!

ΘΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ

Το επιτυχέστατο εγχείρημα της Πάτρας έρχεται να δικαιώσει ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θανάσης Ζούπας, που συνεργάστηκε με την κ. Σιακκή θεσμικά την τελευταία 5ετία:

«Ευτύχησε ο φορέας να έχει στην Πάτρα μια άρτια καταρτισμένη προϊσταμένη, εργασιομανή, που ξέρει να λύνει και όχι να δημιουργεί προβλήματα.

Στα πολλά συμφωνούσαμε, αλλά είχαμε και διαφωνίες. Ομως ήταν κοινός θεσμικά ο στόχος μας και στο τέλος της ημέρας θριάμβευε η συνεννόηση. Από εσάς μαθαίνω ότι αναλαμβάνει το Κτηματολογικό Γραφείο της Αθήνας. Με δεδομένο ότι γνωρίζει άριστα το αντικείμενο και διαθέτει πλούσια εμπειρία, είμαι βέβαιος ότι θ’ ανταποκριθεί πολύ καλά στα νέα καθήκοντά της».

