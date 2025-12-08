Ανησυχία στα ΚΑΠΗ Πάτρας για τη διακοπή του προγράμματος γυμναστικής – Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο

Σύμφωνα με την επιστολή, το πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο διεξάγεται δύο φορές την εβδομάδα στα τρία ΚΑΠΗ της Πάτρας, συγκεντρώνει τη συμμετοχή σχεδόν 200 ατόμων, ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από περισσότερους συμπολίτες τρίτης ηλικίας να ενταχθούν σε αυτό.

Ανησυχία στα ΚΑΠΗ Πάτρας για τη διακοπή του προγράμματος γυμναστικής – Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο
08 Δεκ. 2025 19:15
Pelop News

Την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους εκφράζουν τα μέλη των ΚΑΠΗ της Πάτρας, με ανοιχτή επιστολή – παράκληση προς τον Δήμαρχο Πατρέων, σχετικά με την επικείμενη διακοπή του προγράμματος γυμναστικής που υλοποιείται στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της πόλης.

Σύμφωνα με την επιστολή, το πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο διεξάγεται δύο φορές την εβδομάδα στα τρία ΚΑΠΗ της Πάτρας, συγκεντρώνει τη συμμετοχή σχεδόν 200 ατόμων, ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από περισσότερους συμπολίτες τρίτης ηλικίας να ενταχθούν σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι το πρόγραμμα δεν θα συνεχιστεί τη νέα χρονιά, γεγονός που τους προκαλεί βαθιά απογοήτευση.

Όπως τονίζουν, το πρόγραμμα δεν αποτελεί απλώς μια δραστηριότητα άσκησης, αλλά για πολλούς μια ουσιαστική διέξοδο ευεξίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. Οι ασκήσεις είναι ειδικά προσαρμοσμένες για άτομα τρίτης ηλικίας, συμβάλλοντας στη μυϊκή ενδυνάμωση, στη σωματική και ψυχική χαλάρωση, καθώς και στη βελτίωση χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων.

«Χρόνια μυϊκά και σκελετικά προβλήματα μας έχουν βελτιωθεί, ώστε πλέον κυκλοφορούμε με περισσότερη άνεση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη των ΚΑΠΗ, επισημαίνοντας πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί βασικό στήριγμα στην καθημερινότητά τους.

Στο ίδιο κείμενο απευθύνουν έκκληση στον Δήμαρχο Πατρέων να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να δώσει λύση, ώστε το πρόγραμμα να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά με την ίδια εκπαιδεύτρια, η οποία, όπως σημειώνουν, είναι ειδικευμένη στην εκγύμναση ατόμων τρίτης ηλικίας και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή τους. Η σύμβασή της, σύμφωνα με την επιστολή, λήγει στις 31/12/2025.

Οι υπογράφοντες, «Μέλη των ΚΑΠΗ Πάτρας», εκφράζουν την ελπίδα ότι το δίκαιο αίτημά τους θα εισακουστεί και ότι ο Δήμος θα σταθεί στο πλευρό της τρίτης ηλικίας, στηρίζοντας έμπρακτα δράσεις που προάγουν την υγεία, την κοινωνικοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στη ζωή της πόλης.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τόσο τη δημοτική αρχή όσο και τους αρμόδιους φορείς, καθώς πρόκειται για μια δράση με σαφή κοινωνικό αντίκτυπο και μεγάλη απήχηση στους δημότες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ