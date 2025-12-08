Ανησυχία στα ΚΑΠΗ Πάτρας για τη διακοπή του προγράμματος γυμναστικής – Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο

Την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους εκφράζουν τα μέλη των ΚΑΠΗ της Πάτρας, με ανοιχτή επιστολή – παράκληση προς τον Δήμαρχο Πατρέων, σχετικά με την επικείμενη διακοπή του προγράμματος γυμναστικής που υλοποιείται στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της πόλης.

Σύμφωνα με την επιστολή, το πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο διεξάγεται δύο φορές την εβδομάδα στα τρία ΚΑΠΗ της Πάτρας, συγκεντρώνει τη συμμετοχή σχεδόν 200 ατόμων, ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από περισσότερους συμπολίτες τρίτης ηλικίας να ενταχθούν σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι το πρόγραμμα δεν θα συνεχιστεί τη νέα χρονιά, γεγονός που τους προκαλεί βαθιά απογοήτευση.

Όπως τονίζουν, το πρόγραμμα δεν αποτελεί απλώς μια δραστηριότητα άσκησης, αλλά για πολλούς μια ουσιαστική διέξοδο ευεξίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. Οι ασκήσεις είναι ειδικά προσαρμοσμένες για άτομα τρίτης ηλικίας, συμβάλλοντας στη μυϊκή ενδυνάμωση, στη σωματική και ψυχική χαλάρωση, καθώς και στη βελτίωση χρόνιων μυοσκελετικών προβλημάτων.

«Χρόνια μυϊκά και σκελετικά προβλήματα μας έχουν βελτιωθεί, ώστε πλέον κυκλοφορούμε με περισσότερη άνεση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη των ΚΑΠΗ, επισημαίνοντας πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί βασικό στήριγμα στην καθημερινότητά τους.

Στο ίδιο κείμενο απευθύνουν έκκληση στον Δήμαρχο Πατρέων να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να δώσει λύση, ώστε το πρόγραμμα να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά με την ίδια εκπαιδεύτρια, η οποία, όπως σημειώνουν, είναι ειδικευμένη στην εκγύμναση ατόμων τρίτης ηλικίας και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή τους. Η σύμβασή της, σύμφωνα με την επιστολή, λήγει στις 31/12/2025.

Οι υπογράφοντες, «Μέλη των ΚΑΠΗ Πάτρας», εκφράζουν την ελπίδα ότι το δίκαιο αίτημά τους θα εισακουστεί και ότι ο Δήμος θα σταθεί στο πλευρό της τρίτης ηλικίας, στηρίζοντας έμπρακτα δράσεις που προάγουν την υγεία, την κοινωνικοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στη ζωή της πόλης.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τόσο τη δημοτική αρχή όσο και τους αρμόδιους φορείς, καθώς πρόκειται για μια δράση με σαφή κοινωνικό αντίκτυπο και μεγάλη απήχηση στους δημότες.

