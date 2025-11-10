Ανησυχία στα Βορίζια: Επιστροφή στα θρανία μία εβδομάδα μετά το διπλό φονικό, σήμερα οι απολογίες των δύο συγγενών των Καργάκηδων

Μία εβδομάδα μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε την Κρήτη, το χωριό Βορίζια επιχειρεί σταδιακά να επιστρέψει στην κανονικότητα. Από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, επαναλειτουργούν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο του χωριού, υπό την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στην περιοχή για δύο εβδομάδες, με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική παρουσία στο χωριό παραμένει ισχυρή, καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται ακόμη τεταμένη. Περιπολίες διεξάγονται σε όλο το χωριό, ενώ τα μπλόκα στις δύο εισόδους παραμένουν ενεργά με ελέγχους σε κάθε διερχόμενο πολίτη ή όχημα.

Απολογίες Καργάκηδων

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια δύο συγγενείς των θυμάτων, ανάμεσά τους ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – ενός εκ των δύο νεκρών – καθώς και ένας 48χρονος συγγενής. Και οι δύο φέρονται να εμφανίζονται σε βίντεο που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία από την ημέρα του αιματηρού επεισοδίου.

Προφυλακισμένοι οι τρεις Φραγκιαδάκηδες

Ήδη, προσωρινά κρατούμενοι έχουν κριθεί οι τρεις αδελφοί Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Οι απολογίες τους δόθηκαν εκτάκτως την Κυριακή, παρουσία των συνηγόρων τους, με τους ίδιους να αρνούνται κάθε συμμετοχή στις πράξεις που τους αποδίδονται.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στο περιστατικό, καθώς και για τη διαλεύκανση της υπόθεσης με τον εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη.

Επιφυλακή στο χωριό

Παρά την επαναλειτουργία των σχολείων και των καταστημάτων, η ένταση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως. Οι κάτοικοι προσπαθούν να επανέλθουν στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, ενώ οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε νέο επεισόδιο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



