Ανήσυχοι ξύπνησαν κάτοικοι της Κρήτης: Ισχυρή σεισμική δόνηση νότια του Λασιθίου, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:18 το πρωί της Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, στον θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Γούδουρα, στον Νομό Λασιθίου.

Το φαινόμενο προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς το εστιακό βάθος υπολογίστηκε μόλις στα 9,7 χιλιόμετρα. Λόγω του επιφανειακού αυτού χαρακτήρα, η δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρο το νησί, αλλά και σε περιοχές των Δωδεκανήσων, όπως η Κάσος και η Κάρπαθος. Παρά την ισχύ του σεισμού και τη διάρκεια που αναφέρθηκε από αυτόπτες μάρτυρες, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές σε υποδομές.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας για το συμβάν, τόνισε πως πρόκειται για έναν σεισμό που εκδηλώθηκε σε θαλάσσιο χώρο κοντά στη χέρσο, γεγονός που εξηγεί το μεγάλο εύρος στο οποίο έγινε αντιληπτός. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας, η οποία είναι ήδη έντονη, με διαδοχικές δονήσεις που κυμαίνονται από 3,2 έως 3,8 Ρίχτερ.

Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, επιβεβαίωσε πως οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον Δήμο Ιεράπετρας και την Πολιτική Προστασία. Αν και τα κτίρια στην περιοχή ακολουθούν σύγχρονους αντισεισμικούς κανόνες, δόθηκε εντολή για προληπτικούς ελέγχους, κυρίως σε παλαιότερες κατασκευές σε χωριά του Λασιθίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, αν και δεν έχει χρειαστεί να παρέμβει σε κανένα περιστατικό μέχρι αυτή την ώρα. Οι κάτοικοι από τη Σητεία έως το Ηράκλειο περιγράφουν μια δόνηση με μεγάλη διάρκεια, η οποία σημειώθηκε την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού προετοιμαζόταν για την έναρξη της ημέρας.

