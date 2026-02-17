Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Δωρήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών
Το μήνυμα του Πανεπιστημίου Πατρών για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις ευγενικές δωρεές της, τιμώντας την εμπιστοσύνη της και τη μνήμη της»
Το Πανεπιστήμιο Πατρών με ανακοίνωσή του αποχαιρετά μία φίλη και θερμή υποστηρίκτριά του, την Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη.
