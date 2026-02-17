Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Δωρήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών

Το μήνυμα του Πανεπιστημίου Πατρών για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις ευγενικές δωρεές της, τιμώντας την εμπιστοσύνη της και τη μνήμη της»

Αννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Δωρήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Παρούσης, Χρ. Μπούρας, Γ. Δημητρακόπουλος, στη συνάντησή τους με την αείμνηστη Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη τον Μάρτιο του 2023
17 Φεβ. 2026 11:30
Pelop News

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με ανακοίνωσή του αποχαιρετά μία φίλη και θερμή υποστηρίκτριά του, την Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη.

Κατά την τελευταία τριετία η εκλιπούσα συνδέθηκε με το ακαδημαϊκό μας ίδρυμα, δωρίζοντας την προσωπική βιβλιοθήκη του εκλιπόντος (2022) συζύγου της Δρ. Λίνου Γ. Μπενάκη, πρώτου διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στο Εργαστήριο Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» του Τμήματος Φιλοσοφίας. Επίσης, προβαίνοντας σε χρηματική δωρεά για χορήγηση τριών μεταδιδακτορικών υποτροφιών ανά έτος στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, με το οποίο ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο σύζυγός της, με φορέα το ως άνω Εργαστήριο.

Ο πρύτανης, καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο τότε πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας αναπληρωτής καθηγητής Μιχαήλ Παρούσης και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» καθηγητής Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις από τη συνάντησή τους μαζί της στο γραφείο της το 2023 και από τις επισκέψεις της στο Πανεπιστήμιό μας, κατά τις οποίες οργανώθηκε η υλοποίηση των παραπάνω δωρεών. «Το Πανεπιστήμιό μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις ευγενικές δωρεές της, τιμώντας την εμπιστοσύνη της και τη μνήμη της» σημειώνει σε σχετική του ανακοίνωση ο κ. Μπούρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:28 Ινδονησία: Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο, ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Καλαβρύτων – Και ο Δήμος Ερυμάνθου
14:09 Ηλεία: Η κατολίσθηση απέκλεισε το Μαζαράκι κυριολεκτικά!
14:00 Την 1η Μαΐου η πρεμιέρα για Άραξο
13:55 «Ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου, καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη» συγκινεί ο Παναγιώτης Στάθης αποχαιρετώντας τη μητέρα του
13:51 Πάτρα: Καταγγελία για την οδό Ιτεών – «Ο δρόμος πλημμυρίζει εδώ και μήνες»
13:45 Αυτό είναι το σενάριο του συμβολαίου θανάτου για τον ισοβίτη που εκτελέστηκε στις φυλακές Δομοκού
13:34 Επανεκκίνηση για τη νέα μαρίνα: Άγονος ο διαγωνισμός λόγω στενών χρονικών προθεσμιών υλοποίησης
13:26 Κατολίσθηση και κλείσιμο της Παλαιάς Εθνικής Οδού κοντά στον Πλάτανο Αιγιάλειας
13:20 Η…ταυτότητα και η δίωξη στην 36χρονη τραγουδίστρια που έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ στο Κολωνάκι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χαβάη: Νέα έκρηξη ηφαιστείου, εντυπωσιακές εικόνες ΒΙΝΤΕΟ
13:07 Παλικάρι 24 χρόνων έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη
12:59 Ο Δήμος Αιγιαλείας απάντησε στον Εμπορικό Σύλλογο, ποια στοιχεία κατέθεσε
12:59 Σε οριακή κατάσταση στην Ηλεία, «πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί, πλημμύρισαν Πηνειός και Αλφειός, ΦΩΤΟ
12:51 Το final-4 του Κυπέλλου πόλο Ανδρών δεν θα γίνει στην Πάτρα
12:48 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας μετά από καταδίωξη, είχε όπλο
12:43 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πρεμιέρα την 1η Μαΐου, δείτε τις αλλαγές
12:36 Πάτρα: Δείτε πότε θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ήχηση σειρήνων
12:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δυο αλλοδαπούς για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων
12:21 Δήμος Ερύμανθου: Κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ