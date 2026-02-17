Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Δωρήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών

Το μήνυμα του Πανεπιστημίου Πατρών για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις ευγενικές δωρεές της, τιμώντας την εμπιστοσύνη της και τη μνήμη της»