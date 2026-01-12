Ανοίγει αυλαία το Καρναβάλι των Μικρών στην Πάτρα – Πρεμιέρα με την 1η Καρναβαλούπολη στα Ροΐτικα

Με επίκεντρο το παιδί, το παιχνίδι και το περιβάλλον, το Καρναβάλι των Μικρών ξεκινά δυναμικά στο πλαίσιο της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, δίνοντας το πρώτο ραντεβού την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στα Ροΐτικα.

12 Ιαν. 2026 13:28
Στο πλαίσιο του διημέρου της έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μαζί με όλες τις βασικές εκδηλώσεις της διοργάνωσης, ανοίγει τα φτερά του το Καρναβάλι των Μικρών την ερχόμενη Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στις 11πμ στην Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων με την 1η Καρναβαλούπολη.

Το Καρναβάλι των Μικρών που φέτος θα κορυφωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 με τη Μεγάλη Παρέλαση των Μικρών, μια εβδομάδα πριν τη λήξη της καρναβαλικής περιόδου, περιλαμβάνει το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19.00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και 5 μεγάλες Καρναβαλουπόλεις.

Κεντρικό μήνυμα του φετινού Καρναβαλιού των Μικρών είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η περιβαλλοντική αφύπνιση των παιδιών που θα συμμετέχουν και κατ’ επέκταση η μεταφορά του προβληματισμού για την πορεία του πλανήτη μας στους ενήλικες, μέσω των μικρών καρναβαλιστών.

Τίτλος των φετινών Καρναβαλουπόλεων είναι «Φυσικά για τα παιδιά μας». Οι φετινές Καρναβαλουπόλεις θα πραγματοποιηθούν τόσο σε συνοικίες και τις γειτονιές της Πάτρας, όσο και στην καρδιά της πόλης (Ψηλά Αλώνια) και στα Παλαιά Σφαγεία.

Η Καρναβαλούπολη στην Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων

Η 1η Καρναβαλούπολη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στην Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων, ώρα 11:00π.μ περιλαμβάνει:

  • Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Εν.Το.Πο.Σύρο Κοιν.Σ.Επ Εταιρεία Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής, Γεωργία Ματσούκα.
  • Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες. Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.
  • Εκπαιδευτικά εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού (Αντριάνα Ταβαντζή, παιδαγωγός – εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού) συντονίστρια της ομάδας «ΟροΠαίδιο»
  • Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.
  • Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Παιδικού Καρναβαλιού. Χ- Saltibagos, Μαρία Βάρσου
  • Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία
  1. Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών»
  2. Λάβαρο «Καρναβαλάκι»
  3. Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

 Το πλήρες πρόγραμμα του Καρναβαλουπόλεων

  • Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 – Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων, ώρα 11:00π.μ
  • Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 – Πλατεία Ντε Μιράντα, (Στάδιο Παναχαϊκής) ώρα 11:00π.μ
  • Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 – Σκιές και Μάσκες (Παλαιά Σφαγεία,) ώρα 11:00π.μ
  • Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 – Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστήμιου στο Κουκούλι) ώρα 10:00π.μ
  • Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 – Κεντρική Καρναβαλούπολη Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, ώρα 11:00π.μ

Οι Καρναβαλουπόλεις θα ταξιδέψουν τους μικρούς και μεγάλους θεατές στη χώρα του παραμυθιού, του κεφιού, του γέλιου, του παιχνιδιού και του αυθορμητισμού και εγγυώνται άφθονη διασκέδαση, ανεμελιά και δημιουργία μεταφέροντας μηνύματα αγάπης για τη φύση και τον πλανήτη που κατοικούμε.

 

