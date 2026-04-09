Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ

Η πρώτη ελληνική πόλη που θα φτάσει το Αγιο Φως είναι η Ζάκυνθος

09 Απρ. 2026 10:39
Pelop News

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας άνοιξαν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ για τους πιστούς.

Οι Άγιοι Τόποι είχαν κλείσει έπειτα από σχεδόν δύο μήνες λόγω του πολέμου στην περιοχή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητα και τη θρησκευτική ζωή στην ιερή πόλη.

Η πρόσβαση στον Ναό της Αναστάσεως παραμένει περιορισμένη, παρά τις προσπάθειες των πιστών να εισέλθουν, με τις θρησκευτικές τελετές να πραγματοποιούνται εκτός Παλιάς Πόλης, όπου οι περιορισμοί είναι πιο χαλαροί. Οι Άγιοι Τόποι, στο ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περιλαμβάνουν το Τείχος των Δακρύων για τους Εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους Χριστιανούς και την Πλατεία των Τζαμιών για τους Μουσουλμάνους.

Στο μεταξύ, η ελληνική αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός θα αναχωρήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου από την Ελευσίνα για το Τελ Αβίβ, ενώ η μεταφορά προς τα Ιεροσόλυμα θα γίνει οδικώς υπό αυστηρή αστυνομική εποπτεία. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί για το κοινό, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διεξαγωγή της τελετής.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για τις θρησκευτικές τελετές Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε: «Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πραγματοποιηθεί κανονικά η μεταφορά του Αγίου Φωτός, όπως κάθε χρόνο».


Το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της Aegean και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο / Πτήση / Ώρα

-Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

-Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

-Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

-Αθήνα – Μύκονος “ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:15

-Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

-Αθήνα – Σάμος “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:30

-Σάμος – Κως “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 20:50 – 21:30

-Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

-Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

-Αθήνα – Βόλος “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:40

-Βόλος – Κεφαλονιά “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 21:00 – 21:50

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ κοινή προετοιμασία με τον ΝΟ Λάρισας
12:00 Καραμανδάνειο: Αβέβαιο το μέλλον για το δέκα μηνών βρέφος – Εμφανή τα σημάδια φόβου
11:58 Μόρνος: Εκτοξεύτηκαν τα αποθέματα νερού και βυθίστηκε ξανά το Κάλλιο
11:54 Πάτρα: Δείτε ποιο είναι το νέο ξενοδοχείο που άνοιξε στο κέντρο -Η ιστορία που «γέννησε» το όνομα του
11:49 Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέα βλάβη ακινητοποίησε συρμό, επιβάτες περπάτησαν στη σήραγγα
11:46 Ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League, μια πατρινή διεκδικεί πρωτάθλημα!
11:41 Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο και κατήγγειλε κακοποίηση
11:37 Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:34 Νέα μετωπική ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη: «Ρουσφετάκιας» και πυρά για σιωπή στην ουσία
11:26 Άγιο Φως: Αυτό είναι το σχέδιο για τη μεταφορά του στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο, αναλυτικά οι ειδικές πτήσεις
11:23 Κρίμα και άδικο για τον κόσμο του Αιγίου
11:16 Άγρια δικαστική κόντρα τραγουδίστριας με μουσικό παραγωγό για προσωπικές φωτογραφίες
11:15 Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολαχ
11:10 Μπονάνος: «Η ονοματοδοσία πιστώνεται στον Σακελλαρόπουλο”
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χατζηβασιλείου μιλά για αντιφάσεις στη δικογραφία
11:00 Πάτρα-Σούλι: Πυροβολισμοί με βαρύ οπλισμό
10:53 Στο Πακιστάν καταφτάνουν αντιπροσωπείες για την εκεχειρία
10:45 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε τις κρίσιμες μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
10:39 Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ
10:34 Ανοικτή επιστολή Νικολόπουλου προς τον Πρωθυπουργό για τον Οδοντωτό: «Η σιωπή δεν είναι επιλογή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ