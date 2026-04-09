Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας άνοιξαν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ για τους πιστούς.

Οι Άγιοι Τόποι είχαν κλείσει έπειτα από σχεδόν δύο μήνες λόγω του πολέμου στην περιοχή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητα και τη θρησκευτική ζωή στην ιερή πόλη.

Η πρόσβαση στον Ναό της Αναστάσεως παραμένει περιορισμένη, παρά τις προσπάθειες των πιστών να εισέλθουν, με τις θρησκευτικές τελετές να πραγματοποιούνται εκτός Παλιάς Πόλης, όπου οι περιορισμοί είναι πιο χαλαροί. Οι Άγιοι Τόποι, στο ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περιλαμβάνουν το Τείχος των Δακρύων για τους Εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους Χριστιανούς και την Πλατεία των Τζαμιών για τους Μουσουλμάνους.

Στο μεταξύ, η ελληνική αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός θα αναχωρήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου από την Ελευσίνα για το Τελ Αβίβ, ενώ η μεταφορά προς τα Ιεροσόλυμα θα γίνει οδικώς υπό αυστηρή αστυνομική εποπτεία. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί για το κοινό, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διεξαγωγή της τελετής.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για τις θρησκευτικές τελετές Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε: «Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πραγματοποιηθεί κανονικά η μεταφορά του Αγίου Φωτός, όπως κάθε χρόνο».

דיווחים ערביים: מסגד אל אקצא נפתח לראשונה זה 40 יום למתפללים מוסלמים@GLZRadio pic.twitter.com/3v9U7Mlgxz — נועם נקש || Noam Nakash (@nakash_noam) April 9, 2026



Το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της Aegean και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο / Πτήση / Ώρα

-Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

-Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

-Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

-Αθήνα – Μύκονος “ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:15

-Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

-Αθήνα – Σάμος “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:30

-Σάμος – Κως “ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 20:50 – 21:30

-Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

-Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

-Αθήνα – Βόλος “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:40

-Βόλος – Κεφαλονιά “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 21:00 – 21:50

