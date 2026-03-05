Άνοιξαν οι αιτήσεις για τη δεύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος ACCEND για εταιρείες deep tech

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιτάχυνσης ACCEND, που στηρίζει εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με λύσεις για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις, ανοίγει τον δεύτερο κύκλο αιτήσεων. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εταίρος.

Ανοιχτές είναι πλέον οι αιτήσεις για τη δεύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος επιτάχυνσης ACCEND, το οποίο απευθύνεται σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (deep tech) που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις για τις πόλεις του μέλλοντος.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως οι έξυπνες πόλεις, οι πόλεις καθαρών μηδενικών εκπομπών και οι αναγεννητικές πόλεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέρα από τα εθνικά σύνορα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια και να διεισδύσουν σε σύνθετες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει ως εταίρος και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Η πρώτη ομάδα του ACCEND περιλαμβάνει ήδη 28 εταιρείες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, που δραστηριοποιούνται σε πεδία όπως η αστική βιωσιμότητα, οι ψηφιακές υποδομές, τα συστήματα καθαρής ενέργειας, οι τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας, οι λύσεις για τη βιοποικιλότητα και οι τεχνολογίες ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Οι εταιρείες αυτές συμμετέχουν ήδη σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης που περιλαμβάνει διαγνωστικές διαδικασίες ανάπτυξης, στρατηγικές διείσδυσης στην αγορά, πιλοτικές εφαρμογές και δράσεις προετοιμασίας για προσέλκυση επενδυτών.

Με βάση αυτή τη δυναμική, το ACCEND προχωρά στη δημιουργία της δεύτερης ομάδας εταιρειών scaleups υψηλής τεχνολογίας που επιδιώκουν διεθνή επέκταση. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 8 Απριλίου 2026.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από μια κοινοπραξία δέκα οργανισμών από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτομίας, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης για εταιρείες deep tech.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξατομικευμένες διαγνώσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθοδήγηση από ειδικούς του προγράμματος, στρατηγική υποστήριξη για επέκταση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, παρουσιάσεις σε επενδυτές και φορείς καινοτομίας, καθώς και δυνατότητα δοκιμών και πιλοτικών εφαρμογών σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα παρέχεται υποστήριξη για την πρόσβαση σε αγορές εκτός Ευρώπης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει και ειδικές δράσεις ενίσχυσης για εταιρείες deep tech που διοικούνται από γυναίκες.

Όπως δήλωσε η συντονίστρια του έργου και επικεφαλής στρατηγικής για το πρόγραμμα Data-Driven Innovation του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, Δρ. Gemma Cassells, το ACCEND δίνει στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας τα εργαλεία, τη δικτύωση και την πληροφόρηση για την αγορά που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή ενημερωτική συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιαστούν τα κριτήρια συμμετοχής, η δομή του προγράμματος και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο: www.accendhorizon.eu.

