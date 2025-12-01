Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα

Σε πλήρη εξέλιξη συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις για δεύτερη ημέρα, με κρίσιμα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου να παραμένουν αποκλεισμένα. Από χθες η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας παραμένει κλειστή, ενώ ο αυτοκινητόδρομος Ε65 εξακολουθεί να έχει αποκλειστεί από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας.

Το πρωί της Δευτέρας οι αγρότες προχώρησαν σε αιφνιδιαστική κίνηση στα Μάλγαρα, ξεπερνώντας τον φραγμό της ΕΛ.ΑΣ. και ανεβαίνοντας στην ΠΑΘΕ. Η αστυνομία είχε τοποθετήσει κλούβες και μπλόκα για να αποτρέψει την είσοδο στην εθνική οδό, όμως ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσα από χωράφια, βγήκε στο οδόστρωμα και κατέλαβε τα διόδια στο ρεύμα προς Αθήνα, διακόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, επιτρέποντας στα εγκλωβισμένα οχήματα να κινηθούν. Το ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο, παραμένει κλειστό με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και τρακτέρ δεξιά και αριστερά του δρόμου.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία, αγρότες έκλεισαν εκ νέου και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οδηγοί που εγκλωβίστηκαν αντέδρασαν έντονα, με ένα περιστατικό να καταγράφεται όταν αυτοκίνητο χτύπησε στον προφυλακτήρα τρακτέρ, προκαλώντας λεκτικές αντιπαραθέσεις. Τελικά δημιουργήθηκε μία λωρίδα για την απομάκρυνση των οχημάτων.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές στα σημεία εξόδου, ενώ στο ύψος των διοδίων παραμένουν μόνο αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα, νέα μπλόκα οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Σήμερα αναμένεται σχηματισμός μπλόκων σε Θήβα και Λιβαδειά, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν κινητοποιήσεις σε Καστοριά, Έβρο και Σέρρες. Οι αγρότες του Κιλκίς έχουν ήδη αποκλείσει συμβολικά το τελωνείο της Δοϊράνης με περίπου 24 τρακτέρ.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, αγρότες της Μαγνησίας σχεδιάζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ ανάλογες ενέργειες εξετάζονται και σε άλλα λιμάνια και τελωνεία της χώρας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας λύσεις στα ζητήματα του κόστους παραγωγής, των αποζημιώσεων και των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



