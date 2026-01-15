Άνοιξε η πλατφόρμα myAADE: Υποβολή αιτήσεων για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ 2026

Σε λειτουργία έχει τεθεί η ειδική εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης μείωσης στον ΕΝΦΙΑ έτους 2026, για κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έχουν προθεσμία έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους, καθώς και τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις, μέσω της πλατφόρμας myAADE (myaade.gov.gr). Η διαδρομή είναι: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Η έκπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

20% για ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ ,

για ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία έως , 10% για κατοικίες με αξία άνω των 500.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ασφάλισης μικρότερης διάρκειας από ένα έτος, η μείωση χορηγείται αναλογικά, με ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο κάλυψης τους 3 μήνες.

Για την πλήρη χορήγηση της έκπτωσης πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Η ασφάλιση να καλύπτει ταυτόχρονα τους κινδύνους σεισμού , πυρκαγιάς και πλημμύρας .

, και . Να ασφαλίζεται το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος, η οποία για το 2026 ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τ.μ.

Η ασφαλιστική εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αποστείλει έως τις 10 Ιανουαρίου 2026 τα στοιχεία των σχετικών συμβολαίων στην ΑΑΔΕ. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αιτήσεις εμφανίζονται προσυμπληρωμένες με βάση τα περσινά δεδομένα και τις ενημερώσεις από τις εταιρείες.

Σε ακίνητα με πολλαπλούς ιδιοκτήτες ή όταν ο λήπτης της ασφάλισης είναι τρίτος, απαιτείται η καταχώριση των ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω email και υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των αιτήσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο και η μείωση θα χορηγηθεί με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν έως τα μέσα Μαρτίου 2026, με τον φόρο να εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις από τον Μάρτιο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027.

Πέρυσι, το μέτρο αξιοποιήθηκε από 359.434 φορολογούμενους (για 502.597 ακίνητα), καταγράφοντας αύξηση άνω του 40% σε σχέση με το 2023, ενώ το συνολικό ποσό της έκπτωσης τριπλασιάστηκε.

