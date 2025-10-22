Ανόβερο: Συμπλοκή με πυροβολισμούς, έναν νεκρό και τραυματίες!

Κόκκινος συναγερμός σήμανε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στο Ανόβερο έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Δύο ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων άρχισαν να διαπληκτίζονται γύρω στις 18:25 (19:25 στην Ελλάδα) βόρεια από το κέντρο της πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για πολλούς πυροβολισμούς.

Η ταυτότητα του θύματος είναι, για την ώρα, άγνωστη.

Bestes Deutschland aller Zeiten 🇩🇪 Hannover Schießerei auf der Vahrenwalder Straße,

Höhe Niedersachsenring #Stadtbild Zwei #Gruppen gerieten aneinander,

mindestens eine Person festgenommen Deshalb #nurnochAfD 💙

weil es gut & sicher für Deutschland 🇩🇪 ist pic.twitter.com/kMwxgZiAS4 — AfD Hannover (@AfdHannover) October 22, 2025

Οι Αρχές αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι ακόμη σαφής.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας αναφέρει πως ένας ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή, χωρίς να είναι γνωστό ποια ήταν η εμπλοκή του. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις γερμανικές αρχές.

Το κίνητρο της διαμάχης παραμένει ασαφές και η Αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Την Τετάρτη, 22.10.2025, γύρω στις 18:25, στην οδό VahrenwalderStraße, έλαβε χώρα μια σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα και τραυματίστηκαν άτομα. Ο ύποπτος δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος».

Am Mittwoch, 22.10.2025, hat sich gegen 18:25 Uhr, in der #VahrenwalderStraße eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ereignet. Dabei wurden Schusswaffen eingesetzt und Personen verletzt. Aktuell laufen Fahndungsmaßnahmen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei… https://t.co/4qFqVYoqSB — Polizei Hannover (@Polizei_H) October 22, 2025

