Ανόβερο: Συμπλοκή με πυροβολισμούς, έναν νεκρό και τραυματίες!

Δύο ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων άρχισαν να διαπληκτίζονται βόρεια από το κέντρο της πόλης

Ανόβερο: Συμπλοκή με πυροβολισμούς, έναν νεκρό και τραυματίες!
22 Οκτ. 2025 22:40
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός σήμανε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στο Ανόβερο έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Συναγερμός στο Ανόβερο: Αναφορές για πολλούς τραυματίες! ΦΩΤΟ

Δύο ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων άρχισαν να διαπληκτίζονται γύρω στις 18:25 (19:25 στην Ελλάδα) βόρεια από το κέντρο της πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για πολλούς πυροβολισμούς.

Η ταυτότητα του θύματος είναι, για την ώρα, άγνωστη.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι ακόμη σαφής.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας αναφέρει πως ένας ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή, χωρίς να είναι γνωστό ποια ήταν η εμπλοκή του. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις γερμανικές αρχές.

Το κίνητρο της διαμάχης παραμένει ασαφές και η Αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Την Τετάρτη, 22.10.2025, γύρω στις 18:25, στην οδό VahrenwalderStraße, έλαβε χώρα μια σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα και τραυματίστηκαν άτομα. Ο ύποπτος δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Άνοια: Γιατρειά δεν υπάρχει, αλλά αυτό είναι το μυστικό για να την καθυστερήσετε!
23:29 Όταν «μιλά» ο σκύλος σας με τη στάση του στον ύπνο
22:58 Γαβαλάς: Ήμουν βλαξ επιχειρηματίας, διακωμωδώ τα πάντα στη ζωή μου, αλλά τους πρώτους μήνες δεν γέλασα στη φυλακή
22:49 Γαλλία: Ζευγάρι κατηγορείται ότι κρατούσε 5 χρόνια 45χρονη κλειδωμένη σε γκαράζ! ΒΙΝΤΕΟ
22:40 Ανόβερο: Συμπλοκή με πυροβολισμούς, έναν νεκρό και τραυματίες!
22:33 Υγειονομική «βόμβα» με τρόφιμα που περιέχουν μόλυβδο
22:26 Ολυμπιακός: Το μεγάλο «κόλπο» με τον Σπένσερ Ντινγουίντι ΒΙΝΤΕΟ
22:17 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:13 Αυτός είναι ο 47χρονος που εξαφανίστηκε στην Κυψέλη
22:02 Πρώτη ήττα για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League
21:56 Πάτρα: Αίσιο τέλος στην υπόθεση με τον 77χρονο με το κουζινομάχαιρο
21:50 Πάτρα: 77χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του με κουζινομάχαιρο και έντονα φορτισμένος ψυχολογικά
21:38 «Χάσαμε το κοριτσάκι μας, τον άγγελό μας, οι φίλες της μας είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ» συγκλονίζει ο παππούς της 16χρονης
21:22 Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε, πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»
21:19 Συναγερμός στο Ανόβερο: Αναφορές για πολλούς τραυματίες! ΦΩΤΟ
21:09 Γκάζι, θάνατος 16χρονης: Το τεράστιο ερωτηματικό και τι ερευνά η Αστυνομία
21:00 Η Πάτρα μπαίνει στον τουριστικό χάρτη – Αυξήσεις 10% καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2025
20:47 Metron Analysis: Κυριαρχία Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, τι παίρνουν Τσίπρας και Σαμαράς
20:39 «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά», στην αντεπίθεση ο «φραπές»
20:29 Βόλος: 44 χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε δύο 12χρονους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ