Συναγερμός στο Ανόβερο: Αναφορές για πολλούς τραυματίες! ΦΩΤΟ

Το κίνητρο της διαμάχης παραμένει ασαφές και η Αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν

22 Οκτ. 2025 21:19
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός σήμανε στο Ανόβερο έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε αρκετούς τραυματίες.

Τουλάχιστον 40 νεκροί σε ναυάγιο με παράτυπους μετανάστες στην Τυνησία

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Hannoversche Allgemeine, υπήρχε συμπλοκή ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν και πυροβόλα όπλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι ακόμη σαφής.

Η εφημερίδα που επικαλείται εκπρόσωπο της Αστυνομίας αναφέρει πως ένας ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις γερμανικές αρχές.

Το κίνητρο της διαμάχης παραμένει ασαφές και η Αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.
