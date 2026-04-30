Αντεπίθεση Ιράν και μήνυμα προς Τραμπ για το πετρέλαιο, επόμενη στάση τα 140 δολάρια το βαρέλι

Στην αντεπίθεση πέρασε το Ιράν σχετικά με τον ναυτικό αποκλεισμό της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ που στοχεύει τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, υπογραμμίζοντας αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί αποτυχία της στρατηγικής της Ουάσινγκτον.

Σε ένα σαρκαστικό μήνυμα για το πετρέλαιο που ανέβασε στο X, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, σημείωσε ότι, σε αντίθεση με τις προβλέψεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι στιγμής καμία από τις πετρελαιοπηγές του Ιράν δεν είχε «εκραγεί».

Στις 26 Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι οι πετρελαιοπηγές του Ιράν θα «εκραγούν» σε μια «πολύ ισχυρή» καταστροφική διαδικασία που θα ξεκινούσε σε τρεις ημέρες.

Καθώς η προθεσμία του Τραμπ έληγε, ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ χλεύασε την ιδέα ότι ένας θαλάσσιος αποκλεισμός στις εμπορικές αποστολές θα παραλύσει αμέσως την παραγωγή πετρελαίου του Ιράν. «3 ημέρες μετά, καμία γεώτρηση δεν εξερράγη. Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε σε 30 και να μεταδώσουμε ζωντανά το πηγάδι εδώ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



