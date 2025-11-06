Αντεπίθεση Πιερρακάκη για τα ΕΛΤΑ: «77 Καταστήματα έκλεισαν επί ΣΥΡΙΖΑ»

Σφοδρή αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με επίκεντρο το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ξαφνικό λουκέτο» στα ταχυδρομεία, τονίζοντας ότι το σχέδιο ήταν γνωστό από τις 10 Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αντεπιτέθηκε, υπενθυμίζοντας ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 καταστήματα, όπως σε Οινόφυτα, Πελασγία και Περισσό, με τον τότε υπουργό Νίκο Παππά να δικαιολογεί τις αποφάσεις με «δημογραφικές αλλαγές».

«Παραλάβαμε τα ΕΛΤΑ το 2019 με μηνιαίο έλλειμμα 7,5 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επένδυσε σημαντικά κονδύλια για την αναδιάρθρωση του δικτύου, αξιοποιώντας εναλλακτικές λύσεις. Αναφερόμενος στα 250 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν επί ΝΔ, ο υπουργός διευκρίνισε ότι 135 εκατομμύρια διατέθηκαν για την εθελούσια έξοδο, ενώ τα ΕΛΤΑ παρέκραταν χρήματα από λογαριασμούς της ΔΕΗ και είχαν συσσωρευμένα χρέη επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία, ενώ ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι διαγωνισμοί των ΕΛΤΑ και της θυγατρικής τους κούριερ έφτασαν τα 63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απευθείας αναθέσεις ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια. «Αυτή ήταν η δική σας αναδιάρθρωση», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για «υποκρισία» στις αποκρατικοποιήσεις, καθώς το Υπερταμείο είχε εμπλοκή και τότε.

Η αντιπαράθεση εντάθηκε με τις επικρίσεις από άλλα κόμματα. Ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε τη διάλυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας του ΚΚΕ τόνισε την υποχρέωση της κυβέρνησης να στηρίξει τα ΕΛΤΑ. Ο Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για κλείσιμο του μισού δικτύου χωρίς διαβούλευση.

Ο κ. Πιερρακάκης απέρριψε τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για φορολογικές αλλαγές, όπως τη μείωση ΦΠΑ, εκτιμώντας το κόστος τους στα 6 δισ. ευρώ. «Έχετε αυτά τα χρήματα επάνω σας, κ. Φάμελλε;», ρώτησε σκωπτικά, καλώντας τον να διευκρινίσει πώς θα χρηματοδοτηθούν.

Οι εξελίξεις γύρω από τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις, με την αναδιάρθρωση του δικτύου να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



