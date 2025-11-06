Φάμελλος: Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη αλλά φορολογική αδικία

Επιθέσεις Σωκράτη Φάμελλου για τα ΕΛΤΑ και τις ιδιωτικοποιήσεις

06 Νοέ. 2025 19:35
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε «υποκριτική» την πολιτική της κυβέρνησης στο πλαίσιο συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, κατηγορώντας την ότι προωθεί μέτρα δήθεν υπέρ της μεσαίας τάξης και του δημογραφικού, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε ερήμωση της υπαίθρου μέσω κλεισιμάτων ταχυδρομείων, σχολείων και τραπεζών.

Κατά τη δεύτερη παρέμβασή του, ο κ. Φάμελλος απαίτησε απαντήσεις από τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με την αναβληθείσα συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τα ΕΛΤΑ και την παρουσία της κυβέρνησης σε αυτήν. Χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «φαρισαίους και υποκριτές», σχολίασε σκωπτικά το «πολιτικό μέγεθος» μιας εξουσίας που εμποδίζει τις συζητήσεις για τα ΕΛΤΑ και αποφεύγει να αναφερθεί στα ήδη κλειστά υποκαταστήματα.

Ο κ. Φάμελλος υπενθύμισε ότι το 2020, ως υπουργός, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε παρουσιάσει σχέδιο βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ, καλώντας τον να παραδεχτεί την αποτυχία του. Επίσης, ανταπάντησε στις αναφορές για τις ιδιωτικοποιήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι, παρά τις υποχωρήσεις λόγω μνημονίων, δεν υπήρχε πρόβλεψη πώλησης των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο.

Σχολιάζοντας το νομοσχέδιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για κοινωνική πραγματικότητα «αδικίας, ανισοτήτων και ανασφάλειας», που δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά τρικ. «Ούτε ο πρωθυπουργός ήρθε σήμερα στη Βουλή να το υπερασπιστεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πάνω από το 70% των φορολογουμένων ωφελείται κατά μέσο όρο μόλις 20 ευρώ ετησίως, ενώ ο φόρος εισοδήματος αυξάνεται και οι κοινωνικές δαπάνες μειώνονται.

«Μια πολιτική που φορολογεί την κατανάλωση δεν είναι δίκαιη», δήλωσε, αναφέροντας ότι το 2023, 1.500 ΑΦΜ δήλωσαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ εισοδήματα από μερίσματα με φορολογικό συντελεστή μόλις 5%, ενώ ο μέσος μισθωτός και ο συνταξιούχος επιβαρύνονται με 22% και άνω. «Είστε η κυβέρνηση που βάζει πλάτη στους νταβατζήδες της οικονομίας», είπε, προβλέποντας ρεκόρ υπερκερδών ολιγοπωλίων και υπερπλεονασμάτων. «Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη. Αυτό λέγεται φορολογική αδικία», κατέληξε.

Ο κ. Φάμελλος παρουσίασε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για εναλλακτικό φορολογικό μοντέλο, που κοστολογήθηκαν από το ΓΛΚ και εναρμονίζονται με ευρωπαϊκές κατευθύνσεις: μείωση ή προσωρινή αναστολή ΕΦΚ και ΦΠΑ, κατάργηση τεκμαρτού φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και δίκαιη φορολόγηση μεγάλου πλούτου. Πρότεινε την ένταξή τους σε τροπολογίες με ονομαστική ψηφοφορία, «για να δούμε τι θα ψηφίσει η ΝΔ», απαντώντας στις εκτιμήσεις κόστους ότι τα καρτέλ συνεχίζουν να «κάνουν πάρτι».

Για τα ΕΛΤΑ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλήρη ενημέρωση από αρχές Οκτωβρίου σχετικά με τα κλεισίματα, αποδίδοντας ευθύνες σε Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, Πιερρακάκη και Παπαστεργίου. «Πού πήγαν τα 250 εκατομμύρια για την αναδιάρθρωσή τους;», διερωτήθηκε, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα σε άμεσες και ενωτικές απαντήσεις απέναντι σε «επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση».
