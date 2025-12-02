Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι η αστυνομία πρέπει να επέμβει «ακόμη και με βία» για να ανοίξουν οι δρόμοι που έχουν αποκλειστεί από τα αγροτικά μπλόκα. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO
02 Δεκ. 2025 11:15
Pelop News

Στο Open μίλησε το πρωί της Τρίτης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων με τη δήλωσή του ότι η αστυνομία πρέπει να ανοίξει τους δρόμους «με κάθε τρόπο» – ακόμη και με χρήση βίας – αν συνεχιστούν τα μπλόκα των αγροτών. Οι κινητοποιήσεις εντείνονται, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους και τις ημέρες των γιορτών.

Ο κ. Σιμόπουλος, το γραφείο του οποίου στη Θεσσαλονίκη είχε δεχτεί πρόσφατα επίθεση με μπογιές και τρικάκια από μέλη του Ρουβίκωνα, δήλωσε ότι «ο νόμος και η τάξη πρέπει να επικρατήσουν» και πως, ανεξάρτητα από το δίκιο των αγροτών, δεν έχουν το δικαίωμα να μπλοκάρουν την κυκλοφορία. «Η αστυνομία πρέπει να επέμβει και να τελειώσει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων, με ό,τι αυτό σημαίνει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαία η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και πολιτών.

Την ίδια ώρα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, με πολλά μπλόκα να παραμένουν ενεργά σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Από τις δηλώσεις και τις διαθέσεις των αγροτών προκύπτει ότι οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, ακόμη και μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Μαδρίτη: Η «φωτεινή» πρωτεύουσα, τι να δείτε
11:21 Χρυσοχοΐδης: «Απαραβίαστα τελωνεία και λιμάνια – Δεν θα επιτραπεί αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών»
11:15 Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO
11:12 Κοντογεώργης για αγροτικά, οικονομία και πολιτικές προτεραιότητες: «Διάλογος, δικαιοσύνη και τήρηση της νομιμότητας»
11:10 Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα γλυκίσματα των χριστουγένων, οι τιμές στην Πάτρα
11:10 Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα
11:08 Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»
11:04 Μας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες χτυπούν τη χώρα
11:03 Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελένη Κοτίνη – Τσιάλτα στο Πολύεδρο
10:56 Ο Ερμής έχει κερδίσει τους 7 από τους 8 βαθμούς εκτός έδρας
10:55 Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό
10:50 Πάτρα: Παρουσία Νατσιού εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» ΦΩΤΟ
10:49 Βενεζουέλα: Μόνος του ο Μαδούρο απέναντι από τις ΗΠΑ
10:47 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση λέει ψέματα
10:43 Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου
10:38 Τι αποκάλυψε η Ελένη Χαραλαμπούδη
10:30 Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ
10:30 Αχαΐα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Την Παρασκευή τα πρώτα μπλόκα
10:27 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στο κέντρο
10:21 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα και πώς υπολογίζεται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ