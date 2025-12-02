Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO

Στο Open μίλησε το πρωί της Τρίτης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων με τη δήλωσή του ότι η αστυνομία πρέπει να ανοίξει τους δρόμους «με κάθε τρόπο» – ακόμη και με χρήση βίας – αν συνεχιστούν τα μπλόκα των αγροτών. Οι κινητοποιήσεις εντείνονται, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους και τις ημέρες των γιορτών.

Ο κ. Σιμόπουλος, το γραφείο του οποίου στη Θεσσαλονίκη είχε δεχτεί πρόσφατα επίθεση με μπογιές και τρικάκια από μέλη του Ρουβίκωνα, δήλωσε ότι «ο νόμος και η τάξη πρέπει να επικρατήσουν» και πως, ανεξάρτητα από το δίκιο των αγροτών, δεν έχουν το δικαίωμα να μπλοκάρουν την κυκλοφορία. «Η αστυνομία πρέπει να επέμβει και να τελειώσει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων, με ό,τι αυτό σημαίνει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαία η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και πολιτών.

Την ίδια ώρα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, με πολλά μπλόκα να παραμένουν ενεργά σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Από τις δηλώσεις και τις διαθέσεις των αγροτών προκύπτει ότι οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, ακόμη και μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων.





