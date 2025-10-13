Αντιγριπικό και εμβόλιο COVID-19: Ποια παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν φέτος, οδηγίες του Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε νέα εγκύκλιο με επικαιροποιημένες οδηγίες προς τους γονείς, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών 2025–2026, με στόχο την έγκαιρη προστασία των παιδιών ενόψει του φετινού φθινοπώρου και χειμώνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι γονείς καλούνται να ελέγξουν το βιβλιάριο εμβολίων και να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο για να προγραμματίσουν τις δόσεις των απαραίτητων εμβολίων.

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποια παιδιά τον χρειάζονται

Το αντιγριπικό εμβόλιο συστήνεται για όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, καθώς και για μεγαλύτερα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση πριν από την περίοδο έξαρσης της γρίπης — δηλαδή από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου — ώστε να αναπτυχθεί έγκαιρα ανοσία.

Για τα παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή είχαν λάβει μόνο μία δόση στο παρελθόν, απαιτούνται δύο δόσεις του εμβολίου, με διάστημα τουλάχιστον 28 ημερών μεταξύ τους.

Εμβόλιο κατά της COVID-19

Το εμβόλιο κατά του covid παραμένει συνιστώμενο για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, ανοσοκαταστολή ή χρόνια προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Οι γονείς ενθαρρύνονται να συζητήσουν με τον παιδίατρο την καταλληλότερη χρονική στιγμή και το είδος του εμβολίου, ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό του παιδιού.

Η νέα εγκύκλιος στοχεύει στην ενημέρωση των γονέων και την πρόληψη της εποχικής νοσηρότητας, υπενθυμίζοντας ότι ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο προστασίας για τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον.

