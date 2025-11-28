Αντικείμενο μελέτης ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στο ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT

Εκδήλωση στη Ζαχάρω Ηλείας

Αντικείμενο μελέτης ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στο ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT
28 Νοέ. 2025 16:28
Pelop News

Μια σημαντική ημέρα για τον διάλογο γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα αποτέλεσε η Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης του έργου HERIT ADAPT στο Πολύκεντρο του Δήμου Ζαχάρως, με αντικείμενο μελέτης το Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

«Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε χαράξει μια σαφή και συνεκτική στρατηγική: να καταστήσουμε την Ολυμπιακή Γη – την Olympian Land – διεθνές σημείο αναφοράς. Σ’ αυτή τη στρατηγική, ο Επικούριος Απόλλωνας αποτελεί κομβικό πυλώνα» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης  Τουριστικής Ανάπτυξης  Πάνος Σακελλαρόπουλος.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των παρουσιάσεων, o  Λαυρέντης Βασιλειάδης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το έργο HERIT ADAPT και τις τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησής του, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG Euro-Med. Εν συνεχεία, ο Κ. Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, αναφέρθηκε στα παράπλευρα οφέλη (επιστημονικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά) από το έργο αποκατάστασης του μνημείου.

Παράλληλα, ο Αθανάσιος Καλογεράς, από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», ανέδειξε τον ρόλο της προηγμένης τρισδιάστατης μοντελοποίησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης, και στο πώς θα μπορέσουν να συμβάλλουν τόσο στην ακριβή αποκατάσταση του ναού όσο και στη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής του. Τέλος, ο Ι. Μαρδίκης, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού και σε παραδείγματα από άλλες περιοχές στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά το μεγαλείο του μνημείου που αποτέλεσε το επίκεντρο των συζητήσεων.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν εκπρόσωποι  από την τοπική αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα, εκπρόσωποι από συλλόγους και φορείς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Η συζήτηση ανέδειξε τη συλλογική δέσμευση για την προστασία και ανάδειξη των θησαυρών της περιοχής.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η Βουλευτής Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,  Νίκος Κοροβέσης,, ο Δήμαρχος Ζαχάρως, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Παναγιώτης Μπράμος, και η Αντιδήμαρχος Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Αθανασία Κουσκουρή.

Η εκδήλωση στη Ζαχάρω Ηλείας σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα μέλλον όπου η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν περιορίζεται στη διατήρηση, αλλά μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη για ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Αντικείμενο μελέτης ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στο ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT Αντικείμενο μελέτης ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στο ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT

 

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:42 Σουηδία: Σενάρια πολέμου με στρατιωτικά γυμνάσια και τη συμμετοχή του βασιλιά
18:31 Αιγαίο: Νέες προκλήσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία
18:23 Ουκρανία: Ραγδαίες εξελίξεις και παραίτηση του προσωπάρχης του Ζελένσκι
18:14 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τη συμφωνία κυβέρνησης – εργοδοτών – ΓΣΕΕ για τις συλλογικές συμβάσεις
18:11 Ζητείται η ένταξη της Θεσσαλίας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
18:00 Η Νικολούλη, η Πάτρα, το Netflix και το άλμα στην καριέρα της
17:51 Δόθηκε παράταση 7 μηνών για την απογραφή στα ασανσέρ
17:41 ΑΕΚ: Αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League
17:35 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
17:31 Καταγγελία από τον αδελφό της γυναίκας-θύματος και σύλληψη 65χρονου για εκδικητική πορνογραφία
17:18 «Πάρε τα λεφτά αγόρι μου, σε παρακαλώ μη με σκοτώνεις», ηχητικά ντοκουμέντα που συγκλονίζουν για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
17:08 Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035
17:07 Στα 4,8 εκατ. τα πριμ της Πολιτείας, που ήδη καταβάλλονται για εξαιρετικές διεθνείς διακρίσεις τη διετία 2022-2023
17:00 Η Πάτρα στο επίκεντρο: Υπουργοί και επιχειρηματίες αναμένονται για τη ΓΣ της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων
16:52 Στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος Καλαβρύτων: Να γίνει ξεχωριστή περιοχή μετάθεσης εκπαιδευτικών  ο Δήμος Καλαβρύτων
16:44 Γιαννούλης Χαλεπάς: Το φως που επέζησε από το σκοτάδι – Ο Γιώργης Κοντοπόδης μιλά για την ψυχή πίσω από τον θρύλο
16:36 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα 3,7 δισ. που καταβάλλονται στους αγρότες
16:28 Αντικείμενο μελέτης ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στο ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT
16:20 Αιγιάλεια: Χρηματοδότηση ενός εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτογραμμής στην Αιγείρα
16:12 Συνάντηση νέου Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας με τον Δήμαρχο Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ