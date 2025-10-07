Αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες ο ομογενής που άνοιξε πυρ στο Σίδνεϊ

Η αστυνομία απήγγειλε σε βάρος του 60χρονου ομογενή στην Αυστραλία, συνολικά 25 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων «18 κατηγορίες για πυροβολισμό με πρόθεση τη δολοφονία», μία για «χρήση πυροβόλου όπλου σε ή κοντά σε δημόσιο χώρο», καθώς και κατηγορίες για κατοχή μη καταχωρημένου όπλου, για «πυροβολισμό σε κατοικία χωρίς σεβασμό στην ανθρώπινη ασφάλεια», «πυροβολισμό με σκοπό την αποφυγή σύλληψης» και τρεις ακόμη παραβάσεις σχετικές με την οπλοχρησία.

Ο Αρτέμιος Μίντζας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από σχεδόν δύο ώρες ένοπλης μανίας, αντιμετωπίζει πλέον 25 κατηγορίες, ανάμεσά τους και 18 για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε περίπου 50 φορές από το διαμέρισμά του με ένα όπλο υψηλού διαμετρήματος, το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Georges River Road του Croydon Park, μιας πολυπολιτισμικής περιοχής που προσελκύει νέες οικογένειες.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό και το στήθος, ενώ επτά ακόμη άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρύτερα τραύματα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης δεν διέθετε άδεια οπλοκατοχής.

Ο Μίντζας οδηγήθηκε την Τρίτη το πρωί 7/10/2025 στο τοπικό δικαστήριο του Burwood, φορώντας μπλε στολή και με εμφανείς μελανιές γύρω από τα μάτια.

