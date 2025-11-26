Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Τότε λήγει η διορία

Πλέον όλοι οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών έχουν διορία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να εξοφλήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026, με το νομικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον σημαντικά πρόστιμα για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί πλήρως μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προσφέροντας επιλογές για όλους.

Όσοι δεν χρησιμοποιούν κωδικούς TAXISnet μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο εισάγοντας ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας, και να πληρώσουν σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ. Αντίστοιχα, μέσω της πλατφόρμας myCAR, οι χρήστες με TAXISnet έχουν πρόσβαση σε ψηφιακή ακινησία, λήψη ειδοποιητηρίου, βεβαίωση μη οφειλής και πληρωμή αναλογικών τελών για οχήματα σε προσωρινή ακινησία.

Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει και QR Code, διευκολύνοντας όσους προτιμούν mobile banking χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων. Επιπλέον, οι κάτοχοι πιστωτικής κάρτας μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή είναι πλέον αυστηρά: +25% τον Ιανουάριο, +50% τον Φεβρουάριο και +100% από τον Μάρτιο και μετά, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Έτσι, για τέλη 100 ευρώ, το ποσό διαμορφώνεται σε 130 ευρώ ευρώ 150 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα.

Με τις ψηφιακές επιλογές πιο προσιτές από ποτέ, οι οδηγοί έχουν πολλούς τρόπους να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους.

