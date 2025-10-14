Αντίστροφη μέτρηση για το Κύπελλο Χριστουγέννων

Η αντίστροφη μέτρηση για το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει! Το μεγάλο ραντεβού δόθηκε ήδη για το τριήμερο 5-7 Δεκεμβρίου, με τη μεγάλη γιορτή της κολύμβησης να φιλοξενείται στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», με τη σφραγίδα της ΝΕΠ.

Στο κορυφαίο κολυμβητικό μίτινγκ θα συμμετάσχουν ομάδες από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθιστώντας την Πάτρα… «ομφαλό» του ναυταθλητισμού.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚ είναι έτοιμες να υποδεχθούν κολυμβητές και κολυμβήτριες σε τρεις κατηγορίες, Αγωνιστική, Προαγωνιστική και Μίνι.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



