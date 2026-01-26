Αντίστροφη μέτρηση για τον 5ο αγώνα Koumaria Trail Series

26 Ιαν. 2026 20:24
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο Koumaria Trail Series 2026, μια γιορτή αθλητισμού και φύσης που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Αχαΐας Κλάους Πάτρας από 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2026.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες ορεινού τρεξίματος για όλες τις ηλικίες και επίπεδα, καθώς και παράλληλες δράσεις για παιδιά και συνοδούς, σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Πρόγραμμα Διοργάνωσης

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
17:00 – 20:30 Παραλαβή πακέτων συμμετοχής (Φλόγα Race & Achaia Clauss Race Kids)
Τοποθεσία: Γραφεία Φλόγας Πάτρας (Κανάρη 40)

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
17:00 – 20:30 Παραλαβή πακέτων συμμετοχής (Back to Back, Koumaria Marathon, Koumaria Trail Race & Omplos Hills)
Τοποθεσία: Dimitrioglou Sport (Παντανάσσης 35)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου – Achaia Clauss
08:00 – 19:00 Λειτουργία Γραμματείας
10:00 Εκκίνηση 20km Back to Back Challenge
12:00 Εκκίνηση Achaia Clauss Race Kids
12:30 – 14:30 Δραστηριότητες για παιδιά
15:00 Εκκίνηση Φλόγα Race
16:30 Απονομές Φλόγα Race
18:00 Τεχνική ενημέρωση αγώνων Κυριακής

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου – Achaia Clauss
06:00 – 09:00 Λειτουργία Γραμματείας
07:30 Εκκίνηση Koumaria Marathon & Back to Back Challenge
09:30 Εκκίνηση Koumaria Trail Race
10:00 Εκκίνηση Omplos Hills
10:30 – 12:30 Δραστηριότητες για παιδιά
14:30 Τελετή Απονομών

Το Koumaria Trail Series δεν είναι μόνο ένας αγώνας· είναι μια εμπειρία που συνδυάζει άθληση, φύση, εθελοντισμό και κοινωνική προσφορά, με δράσεις που αγκαλιάζουν όλη την οικογένεια.

