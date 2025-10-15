Αντώνης Κουνάβης: «Η κοινωνία έχει άποψη, δεν ποδηγετείται» – Ξανά στη μάχη για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας, με μηνύματα ενότητας αλλά και με αιχμές

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη ξεκινήσει και ο πρόεδρος Αντώνης Κουνάβης συνεχίζει τις επαφές του με τη βάση του κόμματος ενόψει της διαδικασίας που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου.

Ο εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος της «γαλάζιας» Νομαρχιακής Οργάνωσης άνοιξε τα χαρτιά του μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Ζωντανή Ενημέρωση» του Παναγιώτη Ρηγόπουλου, κάνοντας έναν απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας του στην προεδρεία της ΔΕΕΠ, αλλά και μιλώντας για τους επόμενους στόχους του σε περίπτωση επανεκλογής του.

Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και για τη στάση διορισμένων, όπως είπε, στελεχών που με τις κινήσεις τους παρεμβαίνουν στις εσωκομματικές διαδικασίες, προσπαθώντας να επηρεάσουν μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα υπέρ της υποψηφιότητας του Μάκη Κατσιγιάννη. Είναι η δεύτερη φορά, μάλιστα, που ο Αντώνης Κουνάβης προχωράει σε μια τέτοια παρέμβαση μετά από τη σχετική τοποθέτηση που είχε κάνει στη διάρκεια της επίσκεψης του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα.

– Αν ζητούσαμε μια μικρή αποτίμηση για την έως τώρα θητεία σας στην προεδρεία της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, σε ποια σημεία θα στεκόσασταν;

Αυτό που για εμένα είναι πολύ συγκινητικό είναι ότι μετά από τέσσερα χρόνια προσπάθειας, σκληρής δουλειάς και μεγάλων επιτυχιών στον πιο δύσκολο Νομό όλης της Ελλάδας για τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό όλης της κομματικής ιεραρχίας, καθώς και όλων των κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης. Αυτό με οδήγησε στην απόφαση να είμαι εκ νέου υποψήφιος, για άλλη μια θητεία, ως πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές είναι πάντα μια γιορτή για τη Δημοκρατία και για τις δημοκρατικές διαδικασίες, όμως ειλικρινά δεν μπορώ να μη σταθώ στο ότι η σημερινή κομματική οργάνωση στην Αχαΐα έχει κερδίσει τον σεβασμό από σύσσωμη τη Νέα Δημοκρατία. Υπό αυτό το πρίσμα δεν μπορώ να καταλάβω τι και ποιον εξυπηρετεί αυτή η αντιπαράθεση που πάει να δημιουργηθεί.

Και θα ρωτούσα ευθέως τι είναι αυτό που θέλουν κάποιοι να αλλάξουν στη ΔΕΕΠ, τι δεν έγινε καλά τα προηγούμενα χρόνια και τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι ότι έκανε εν τέλει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτά τα ερωτήματα θέλω απαντήσεις. Είχαμε μια οργάνωση ανοικτή στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη, με εξωστρέφεια, με δράσεις. Μια οργάνωση που κατάφερε να κατεβάσει στην Πάτρα κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, το Υπουργικό Συμβούλιο σχεδόν στο σύνολό του, όχι μόνο για αυστηρά κομματικούς λόγους. Η οργάνωσή μας, καλούσε τους υπουργούς να επισκεφθούν και το Επιμελητήριο Αχαΐας για να συζητήσουν με το προεδρείο του φορέα προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για τα αιτήματα των τοπικών επιχειρήσεων και για το τι πρέπει να αλλάξει στην Αχαΐα.

Καταλαβαίνει κανείς ότι στη διάρκεια της θητείας μας, γινόταν μια συνολική προσπάθεια να βοηθήσουμε την Πάτρα μας και όλη την Αχαΐα. Δεν μπορώ να εξηγήσω, λοιπόν, αυτήν την αντιπαράθεση που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν. Θεωρώ, πάντως, ότι τελικά όλο αυτό δεν θα κάνει κακό, γιατί η κοινωνία έχει ξεπεράσει τον οποιοδήποτε μηχανισμό. Η κοινωνία δεν ποδηγετείται, η κοινωνία δεν ενοχλείται, έχει άποψη και κρίση και στο τέλος η κοινωνία είναι αυτή που αποφασίζει.

– Με όσα μας λέτε, μας δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσουμε: Υπάρχει πράγματι μεθόδευση, κατά τη γνώση σας, πίσω από την υποψηφιότητα του κ. Κατσιγιάννη; Είναι μια υποψηφιότητα που προέρχεται από τη βάση του κόμματος ή τελεί υπό την καθοδήγηση κάποιων κύκλων της Νέας Δημοκρατίας;

Το αν η υποψηφιότητα του κ. Κατσιγιάννη προέρχεται από τη βάση είναι κάτι που το δείχνουν από μόνες τους οι υποψηφιότητες που ανακοινώνονται κάθε ημέρα. Οταν αποφασίζεις να διεκδικήσεις μια τέτοια θέση, όπως αυτή του προέδρου της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, είσαι υποχρεωμένος να πεις με τι δεν συμφωνείς με όσα έγιναν τόσα χρόνια και τι θες να αλλάξεις. Οταν ανέλαβα την Οργάνωση το 2021, στην πρώτη μας διευρυμένη νομαρχιακή συνάντηση που κάναμε στο ξενοδοχείο ”Αστήρ”, λίγες ημέρες μετά την εκλογή μας, είπαμε ότι όποτε κι αν γίνουν οι εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν πρώτο κόμμα στην Αχαΐα.

Οταν το άκουσαν αυτό κάποιοι, γέλασαν ή είπαν ότι είδαμε… όνειρα. Αυτό, όμως, ήταν και το μεγάλο στοίχημα για εμάς. Ολοι γνωρίζουν ότι δεν παρέλαβα τίποτα όταν ανέλαβα, ούτε μια καρέκλα, ούτε γραφεία. Τους είχαν κάνει έξωση από τα γραφεία, με κομμένους λογαριασμούς ρεύματος, νερού και τηλεφώνου. Εμείς δεσμευθήκαμε ότι μέσα σε τρεις μόλις μήνες τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν υπερήφανοι γι’ αυτό που θα ζουν. Αυτό έχουν να το πουν όλοι. Κορυφαίοι υπουργοί δεν πίστευαν στα μάτια τους με αυτό που έβλεπαν. Το είδαμε τελευταία με τον Κώστα Κυρανάκη, που έπλεξε το εγκώμιο για το Σπίτι της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα.

Στη συνέχεια ήρθαν και τα εκλογικά αποτελέσματα. Ενώ στις εθνικές εκλογές η Κρήτη ήταν ”γαλάζια”, στις ευρωεκλογές το νησί γύρισε τούμπα σε έναν βαθμό, όμως η Αχαΐα παρέμεινε δική μας. Αυτά δεν έγιναν τυχαία. Γυρίσαμε τον Νομό τουλάχιστον 4-5 φορές όλα αυτά τα χρόνια. Κι έπεται συνέχεια…

– Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα σε αυτήν τη διαδικασία; Διακρίνετε ότι υπάρχει πίεση ή στράτευση υπέρ του αντιπάλου σας;

Δεν με ενοχλεί η στάση του κάθε βουλευτή. Οι βουλευτές και οι πολιτευτές μας, έχουν δικαίωμα να κρίνουν και να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αυτό που, όμως, με έχει ενοχλήσει πραγματικά αυτές τις ημέρες είναι κάποια παρατράγουδα από κάποιους που κρατούν θέσεις στον κυβερνητικό-κρατικό μηχανισμό εδώ στην Αχαΐα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να ενοχλούν μέλη και φίλους του κόμματός μας.

Αυτός ο οποίος είναι διορισμένος σε μια θέση κρατικού αξιωματούχου στην Αχαΐα, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρέμβει, πέραν του δικαιώματος της προσωπικής του ψήφου. Δεν μπορεί να ενοχλεί μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατευθύνει την ψήφο του καθένα και της κάθε μιας. Αυτοί οι κύριοι έχουν επιλεγεί για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Κι αν αυτοί οι κύριοι κάθονται σε μια καρέκλα, κάθονται από τον αγώνα του Αντώνη Κουνάβη και από τον αγώνα των φίλων της Νέας Δημοκρατίας.

Γι’ αυτό κι εγώ την επομένη ημέρα των εκλογών θα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Γι’ αυτό να είναι βέβαιοι. Εχω δεσμευθεί. Γι’ αυτό, για τελευταία φορά, τους προειδοποιώ ότι δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα να παρεμβαίνουν και να ενοχλούν τον κόσμο στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ας δώσουν την ψήφο τους όπου θέλουν. Μιλάω για στελέχη στην Πάτρα, όχι στην Αθήνα. Από την Αθήνα θα επαναλάβω ότι έχουμε τον απόλυτο σεβασμό. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στους φίλους και στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα κρίνουν το έργο που έγινε τα τελευταία χρόνια. Πάντα μια εκλογική διαδικασία το πρωί που ανοίγει η κάλπη ξεκινάει με σκορ 0-0. Καθημερινά μιλάμε με εκατοντάδες ανθρώπους κι έτσι θα βαδίσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν είμαι άνθρωπος που θα μασήσω τα λόγια μου ή που θα κάνω κωλοτούμπα».

