Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!

Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο παλαίμαχος Ισπανός άσος

Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!
11 Νοέ. 2025 21:48
Pelop News

Γερά μπλεξίματα με τον νόμο φαίνεται ότι έχει ο Αντρές Ινιέστα. Ο παλαίμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής κατηγορείται για οικονομική απάτη που προκάλεσε ζημιά 500.000 ευρώ σε Περουβιανούς επιχειρηματίες.

Πέθανε ο σπουδαίος Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, επιχειρηματίες από το Περού επένδυσαν το ποσό των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία στην οποία πρόεδρος είναι ο Αντρές Ινιέστα.

Ο 41χρονος Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα δραστηριοποιείται στην οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νότια Αμερική.

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν έγιναν ποτέ, παρά το γεγονός ότι οι Περουβιανοί έδωσαν 500.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να κινηθούν νομικά, αφού τα χρήματα δεν επιστράφηκαν ποτέ.

Η εισαγγελία στο Περού άρχισε προκαταρκτική έρευνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!
21:39 Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
21:29 Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα
21:19 Το μήνυμα του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την απόκτηση της Αμερικανικής υπηκοότητας
21:13 Συλλήψεις για σκάνδαλο με κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις στη Βόρεια Μακεδονία
21:05 Ο ιερέας YouTuber και τρεις κατηγορούμενοι στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών
20:51 Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!
20:31 Σάλος στη Βρετανία: «Ποιος ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;»
20:14 Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!
20:03 Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
19:54 «Έσβησε» στα 26 της χρόνια η Αναστασία που είχε κυστική ίνωση
19:45 «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της», τελετές και μάγια από γυναίκα για να κρατήσει τον πρώην σύζυγό της
19:37 «Έλεγε ότι ήταν δεσπότης, περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του», νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber
19:25 Τον χώρισε και ο 19χρονος έγινε ο εφιάλτης της, συνελήφθη για revenge porn σε βάρος ανήλικης!
19:24 Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα
19:15 Πάτρα: Υποτονικό ενδιαφέρον για καυσόξυλα – Που κυμαίνονται οι τιμές
19:07 Οι απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, έτσι εκτέλεσαν και έκαψαν τον 27χρονο οικοδόμο
18:54 ‘Ολα τα ονόματα και οι προσλήψεις 7.800 εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια
18:49 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Πελοπόννησο»: Κάντε μία στάση ζωής και προσφοράς
18:45 Τραγωδία σε ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς μετανάστες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ