Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!

Γερά μπλεξίματα με τον νόμο φαίνεται ότι έχει ο Αντρές Ινιέστα. Ο παλαίμαχος Ισπανός ποδοσφαιριστής κατηγορείται για οικονομική απάτη που προκάλεσε ζημιά 500.000 ευρώ σε Περουβιανούς επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, επιχειρηματίες από το Περού επένδυσαν το ποσό των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία στην οποία πρόεδρος είναι ο Αντρές Ινιέστα.

Ο 41χρονος Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα δραστηριοποιείται στην οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Νότια Αμερική.

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν έγιναν ποτέ, παρά το γεγονός ότι οι Περουβιανοί έδωσαν 500.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να κινηθούν νομικά, αφού τα χρήματα δεν επιστράφηκαν ποτέ.

Η εισαγγελία στο Περού άρχισε προκαταρκτική έρευνα.

