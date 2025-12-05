Απαγωγή Κυπαρισσία: Ο κτηνίατρος, τα 180.000 ευρώ, οι δράστες και οι έρευνες

Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στα χέρια των απαγωγεών του κατήγγειλε κτηνιάτρος, με την Αρχές να διερευνούν την υπόθεση αρπαγής και ληστείας σε βάρος 47χρονου θύματος.

Όπως κατέθεσε το περιστατικό σημειώθηκε στην Κυπαρισσία και πρωταγωνιστές ήταν τέσσερα άτομα που φορούσαν μάσκες και τον περίμεναν έξω από το σπίτι του. Μόλις τον είδαν να μπαίνει, τον άρπαξαν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια τον οδήγησαν σε μία ερημική τοποθεσία.

Τον ρωτούσαν που έχει τα 180.000 ευρώ

Οι τέσσερις δράστες όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 5/12/2025 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» άρχισαν να τον χτυπούν και να τον ρωτούν πού βρίσκονται 180.000 ευρώ τα οποία ήξεραν ότι φυλάσσει στο πατρικό σπίτι του στα Σεπόλια.

Ο 47χρονος απάντησε ότι δεν έχει αυτό το ποσό αλλά ότι έχει 25.000 ευρώ στο σπίτι του στην Κυπαρισσία. Έτσι, δύο από τους δράστες τού πήραν τα κλειδιά, πήγαν στο σπίτι του στην Κυπαρισσία και απέσπασαν αυτό το χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια διέφυγαν όλοι μαζί, ώσπου άφησαν τον 47χρονο κτηνίατρο μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, σε ένα χωριό έξω από τη Μεσσηνία.

Ο άνδρας κατάφερε να φτάσει ξυπόλητος και να ζητήσει βοήθεια σε ένα καφενείο.

Η αστυνομία αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμη και το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι από το στενό οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του 47χρονου, καθώς όπως ανέφερε ο κτηνίατρος στις αρχές, λίγα άτομα γνώριζαν ότι όντως υπήρχε παλαιότερα αυτό το ποσό στο πατρικό του, το οποίο πλέον δεν υπάρχει, και το ήξεραν άτομα μόνο από το στενό συγγενικό περιβάλλον του.

 

