Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League

Μετά την κλήση τους για όσα έγιναν στο ματς της Ένωσης με τον Παναιτωλικό

Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
06 Νοέ. 2025 13:16
Pelop News

Τελικά απαλλακτική ήταν η απόφαση για την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, μετά την κλήση τους για όσα έγιναν στο ματς της Ένωσης με τον Παναιτωλικό.

Η Ελλάδα κληρώθηκε στην πρεμιέρα του Ευρωβόλεϊ 2026 κόντρα στην Τσεχία

Την ΑΕΚ εκπροσώπησε νομικά ο Χάρης Γρηγορίου, αλλά και προσωπικά τον Μάριο Ηλιόπουλο. Στη διαδικασία παρέστη ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Αλέξης Αλεξίου, αλλά κυρίως έδωσε το παρών ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε, όπως και η Ένωση. Να αναφέρουμε ότι οι “κιτρινόμαυροι” απαλλάχθηκαν και για τους πυρσούς που ήταν υπότροποι.

Να αναφέρουμε πάντως ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ -για άλλες παραβάσεις στη συγκεκριμένη αναμέτρηση- θα κληθεί να πληρώσει συνολική χρηματική ποινή ύψους 2.750 ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
12:59 Τι αποκάλυψε ο Παπαδομιχελάκης για τον τοκετό της γυναίκας του
12:54 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των υγειονομικών – Στήριξη στις απεργιακές κινητοποιήσεις για το ΕΣΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ