Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League

Τελικά απαλλακτική ήταν η απόφαση για την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, μετά την κλήση τους για όσα έγιναν στο ματς της Ένωσης με τον Παναιτωλικό.

Την ΑΕΚ εκπροσώπησε νομικά ο Χάρης Γρηγορίου, αλλά και προσωπικά τον Μάριο Ηλιόπουλο. Στη διαδικασία παρέστη ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Αλέξης Αλεξίου, αλλά κυρίως έδωσε το παρών ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε, όπως και η Ένωση. Να αναφέρουμε ότι οι “κιτρινόμαυροι” απαλλάχθηκαν και για τους πυρσούς που ήταν υπότροποι.

Να αναφέρουμε πάντως ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ -για άλλες παραβάσεις στη συγκεκριμένη αναμέτρηση- θα κληθεί να πληρώσει συνολική χρηματική ποινή ύψους 2.750 ευρώ.

