Η Ελλάδα κληρώθηκε στην πρεμιέρα του Ευρωβόλεϊ 2026 κόντρα στην Τσεχία

Με την Τσεχία θα είναι το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής ανδρών στον Α’ όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026.

Η πρεμιέρα της διοργανώτρια του ομίλου Ιταλίας θα γίνει στη Νάπολη απέναντι στην Σουηδία και στη συνέχεια ο όμιλος θα μεταφερθεί στη Μόντενα.

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί στη δική της πρεμιέρα κόντρα στην τετραθλήτρια κόσμου Τσεχία του Αντώνη Βουρδέρη και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την πρωταθλήτρια κόσμου και διοργανώτρια Ιταλία, την Σλοβενία, την Σουηδία και την Σλοβακία.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

22.05: Ιταλία – Σουηδία

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Τσεχία – Ελλάδα

22.00: Σλοβακία – Σλοβενία

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σουηδία – Τσεχία

22.05: Ελλάδα – Ιταλία

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβενία – Σουηδία

22.05: Ιταλία – Σλοβακία

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβακία – Τσεχία

22.00: Σλοβενία – Ελλάδα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Ελλάδα – Σουηδία

22.05: Τσεχία – Ιταλία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σουηδία – Σλοβακία

22.00: Τσεχία – Σλοβενία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβακία – Ελλάδα

22.05: Ιταλία – Σλοβενία

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών 2026

Α’ ΌΜΙΛΟΣ (Ιταλία – Νάπολη, Μόντενα, Τορίνο, Μιλάνο): Ιταλία, Σουηδία, Σλοβενία, Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβακία

Β’ ΌΜΙΛΟΣ (Βουλγαρία – Βάρνα): Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ισραήλ.

Γ’ ΌΜΙΛΟΣ (Φινλανδία – Τάμπερε): Φινλανδία, Εσθονία, Σερβία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία.

Δ’ ΌΜΙΛΟΣ (Ρουμανία – Κλουζ): Ρουμανία, Λετονία, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία, Ελβετία.

Η Εθνική ανδρών θα συμμετέχει για 18η φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και 4η συνεχόμενη (1967, 1971, 1979, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 1997, 2003, 2005, 2007, 2009, 2019, 2021, 2023, 2026).

