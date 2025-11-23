Απάντηση Βελόπουλου σε Μητσοτάκη για το επίδομα των 250 ευρώ

Πολύ σκληρή δήλωση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο με αφορμή την πρωινή ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη για άμεση καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ σε συνταξιούχους:

«Έβαλαν χέρι στις τσέπες των πολιτών, που μετά βίας τα βγάζουν πέρα, αφαίρεσαν 37 δισ. ευρώ μέσω άδικων φόρων και τώρα επιστρέφουν ένα ελάχιστο μέρος με τη μορφή «επιδομάτων πείνας» λες και είμαστε σε χώρα της υποσαχάριας Αφρικής.

Το χειρότερο; Ο Κ. Μητσοτάκης περιμένει να τον χειροκροτήσουμε κιόλας»!

