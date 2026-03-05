«Απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα», διαμαρτυρία Βελόπουλου και επιστολή στον Κακλαμάνη για συμπεριφορά Φλώρου

«Να πάει να πουλήσει καμία κηραλοιφή»

«Απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα», διαμαρτυρία Βελόπουλου και επιστολή στον Κακλαμάνη για συμπεριφορά Φλώρου
05 Μαρ. 2026 15:36
Pelop News

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, καταγγέλλοντας ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Φλώρος τον εξύβρισε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη για την κρίση στη Μέση Ανατολή και την ελληνική παρουσία στην Κύπρο

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, το επεισόδιο σημειώθηκε, χθες, Τετάρτη (04.03.2026), ενώ στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει ότι ο Κώστας Φλώρος τον αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα» και καλεί τον πρόεδρος της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, «ως θεματοφύλακα του πολιτεύματος» και του Συντάγματος, να προχωρήσει σε άμεση τιμωρία του βουλευτή, τον οποίο χαρακτηρίζει «υπόδικο, υπότροπο και αμετανόητο».

«Απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα», διαμαρτυρία Βελόπουλου και επιστολή στον Κακλαμάνη για συμπεριφορά Φλώρου
Από την πλευρά του, ο Κώστας Φλώρος, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστηρίζει ότι δεν αποκάλεσε «καράφλα» τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά του είπε «να πάει να πουλήσει καμία κηραλοιφή για την καράφλα». Κατά τον ίδιο, ο διάλογος εκτυλίχθηκε όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόταν στην καταδικαστική απόφαση για τα μέλη της Χρυσής Αυγής, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να του αποδίδει ότι «έχει μαζέψει τον ναζιστή, χρυσαυγίτη υπόδικο στις τάξεις σας» και τον ανεξάρτητο βουλευτή να απαντά: «Παράτα μας. Πήγαινε και πούλα καμία κηραλοιφή για την καράφλα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:09 Κύπρος: Για τρίτη φορά συναγερμός στο Ακρωτήρι
17:00 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Έχουμε μπει σε έναν νέο κόσμο», αποκαλυπτικός ο πρώην υπουργός Δημήτρης Καιρίδης ΒΙΝΤΕΟ
16:55 «Γεια σας ΠΑΟΚάρα. Μαζί θα κάνουμε μεγάλο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚάρα», το πρώτο μήνυμα Τρινκιέρι στα Ελληνικά! ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Θρασύτατος απατεώνας έπεισε γιαγιά να βγάλει έξω από το σπίτι της 3.000 ευρώ λόγω…. ραδιενέργειας
16:36 Reuters – Νέο στάδιο στον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν: Στο στόχαστρο οι υπόγειες βάσεις βαλλιστικών πυραύλων
16:29 Παρουσιάστηκε η μελέτη οριοθέτησης του ποταμού Βουραϊκού – Προστασία του περιβάλλοντος και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής
16:21 «Η νεράιδα Ευγενία και το Τζίνι Βοηθεία» από την Αγγελική Μάνου
16:13 Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης στην Αμφιλοχία – Ποια προβλήματα εντόπισε
16:03 Γίνε μέρος της εθελοντικής ομάδας του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας
15:55 Πάτρα: Στην τελική ευθεία η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας – Μένουν οι υπογραφές για το έργο
15:47 Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Ολα τα ιστορικά ντοκουμέντα
15:45 «Έφυγε» ο δημοσιογράφος Γεράσιμος (Μάκης) Γεωργουλόπουλος
15:37 Καλή επιτυχία Εύα και Κωνσταντίνε! – Η ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
15:36 «Απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα», διαμαρτυρία Βελόπουλου και επιστολή στον Κακλαμάνη για συμπεριφορά Φλώρου
15:34 «Όποιος ξέρει, ξέρει»: Η νέα 360° καμπάνια της Lidl Ελλάς αναδεικνύει την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα μέσα από τα μάτια των καταναλωτών της
15:27 Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
15:25 «Είδαμε θραύσματα να πέφτουν δίπλα μας», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων που επέστρεψαν με πτήσεις επαναπατρισμού
15:19 Skroutz: 25% αύξηση τζίρου των καταστημάτων της Αργολίδας το 2025
15:10 Χαλκίδα: Θαυμαστές του Μπραντ Πιτ συγκεντρώνονται για να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό
15:00 Απεργία από τους διανομείς Αχαΐας: Αλγόριθμοι καθορίζουν τις αμοιβές μας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ