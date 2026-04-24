Απάτητες Παραλίες 2026: Η νέα λίστα με τις 251 προστατευόμενες περιοχές, τι απαγορεύεται ΠΙΝΑΚΕΣ

Δείτε τη νέα λίστα με τις 251 «Απάτητες Παραλίες» για το 2026. Ποιες 13 νέες περιοχές προστέθηκαν και τι απαγορεύεται στον αιγιαλό και τις παραλίες Natura.

24 Απρ. 2026 10:50
Pelop News

Στη διεύρυνση της λίστας με τις «Απάτητες Παραλίες» προχώρησε η κυβέρνηση, ενισχύοντας το πλαίσιο προστασίας για τα πλέον ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα της χώρας. Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, ο αριθμός των προστατευόμενων παραλιών αυξάνεται από 238 σε 251.

Η ρύθμιση αφορά παραλίες εντός του δικτύου Natura 2000, οι οποίες διακρίνονται για την υψηλή οικολογική, γεωμορφολογική και αισθητική τους αξία. Στόχος της Πολιτείας είναι η διατήρηση των οικοτόπων και της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας, περιορίζοντας την άναρχη τουριστική ανάπτυξη που απειλεί τη φυσική τους ισορροπία.

Τι απαγορεύεται στις «Απάτητες Παραλίες»

Στις 251 περιοχές της λίστας επιβάλλεται ένα από τα αυστηρότερα καθεστώτα προστασίας που έχουν θεσπιστεί ποτέ:

  • Απαγόρευση παραχώρησης χρήσης: Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών ή άλλων εγκαταστάσεων (καντίνες, beach bars κ.λπ.).

  • Απαγόρευση παρεμβάσεων: Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία του αιγιαλού.

  • Προστασία οικοσυστημάτων: Καμία εκδήλωση ή δράση που υποβαθμίζει την οικολογική λειτουργία της περιοχής δεν είναι πλέον νόμιμη.

Οι 13 νέες προσθήκες ενισχύουν την προστασία σε περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν προσβάσιμες στο κοινό μόνο για ήπια αναψυχή, χωρίς εμπορική εκμετάλλευση.

Πίνακες με τις παραλίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ