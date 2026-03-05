ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ

Σε εκδήλωση που πραγματοποιείται με αφορμή τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μιλά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δωρεά έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη των γιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της Ελλάδας, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες παραμένουν υψηλές και οι συνθήκες συχνά είναι δύσκολες.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία προβλέπει οικονομική ενίσχυση γιατρών που εργάζονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παρουσίας ιατρικού προσωπικού σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



