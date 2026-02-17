Απειλές Χαμενεΐ ότι το USS Abraham Lincoln μπορεί να βυθιστεί

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία» πρόσθεσε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν

17 Φεβ. 2026 16:32
Pelop News

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ άφησε σήμερα (17/2/2026) αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και την εντολή του να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

«Ακούμε συνεχώς να λένε» ότι οι ΗΠΑ «έστειλαν ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν», δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ στη διάρκεια ομιλίας του αναφερόμενος στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο τονίζοντας με απειλητικό ύφος πως «ένα πολεμικό πλοίο είναι οπωσδήποτε ένα επικίνδυνο όπλο, όμως το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμη περισσότερο».

Η Ουάσινγκτον έστειλε τον Ιανουάριο στην περιοχή του Κόλπου το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται ανοικτά του Ιράν σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από τις ακτές του. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Γεραλδ Φορδ, αναμένεται να το συναντήσει σε ημερομηνία που παραμένει αβέβαιη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, είπε εξάλλου ο Αλί Χαμενεΐ.

«Σε έναν από τους πρόσφατους λόγους του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως εδώ και 47 χρόνια η Αμερική δεν έχει καταφέρει να καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία… Σας το λέω: δεν θα τα καταφέρετε», είπε.

Ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα (17.02.2026) κοντά στη Γενεύη προκειμένου να απομακρυνθεί ο κίνδυνος στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αν πρέπει να υπάρχουν διαπραγματεύσεις, γιατί δεν υπάρχει πραγματικά περιθώριο ελιγμών για να διαπραγματευθούμε– το να προσδιορίζεται εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι λάθος και τρέλα», σχολίασε, αναφερόμενος στις επανειλημμένες εκκλήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμά του.

«Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, που άλλοτε είναι απειλητικές, άλλοτε υπαγορεύουν τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να γίνει, αποκαλύπτουν μια επιθυμία να κυριαρχήσει το ιρανικό έθνος», είπε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαέλ Μπαγαεΐ εκτίμησε σήμερα σε ένα βίντεο ότι η άρση των κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία της χώρας είναι «αναπόσπαστο τμήμα κάθε συμφωνίας για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος».

