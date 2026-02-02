Απέραντη καφέ λίμνη ο Θεσσαλικός κάμπος! Ο Πηνειός ξεχείλησε και «έπνιξε» καλλιέργειες, ΦΩΤΟ

Πλέον σε απέραντη λίμνη λάσπης έχει μετατραπεί μεγάλο κομμάτι του θεσσαλικού κάμπου, ανάμεσα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα να ξεχειλίσει ο Πηνειός, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Στην περιοχή που εκτείνεται από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο, ο Πηνειός ποταμός βγήκε από την κοίτη του, δημιουργώντας μια «καφέ θάλασσα» που έχει απλωθεί ανεξέλεγκτα, καλύπτοντας χιλιάδες στρέμματα γης.

Καλλιέργειες και δέντρα να έχουν χαθεί κάτω από τη λασπωμένη επιφάνεια, προκαλώντας ανησυχία στους παραγωγούς της περιοχής.

