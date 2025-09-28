Απεργία πείνας στις φυλακές Χανίων από νεαρούς κρατούμενους

Επτά νέοι ζητούν επιστροφή στις φυλακές Αυλώνα και βασικά είδη υγιεινής.

Απεργία πείνας στις φυλακές Χανίων από νεαρούς κρατούμενους
28 Σεπ. 2025 20:46
Pelop News

Επτά κρατούμενοι ηλικίας 18–20 ετών, που βρίσκονται προσωρινά στις φυλακές Χανίων για τη δίκη τους, ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 3ήμερη απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι για τις «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».

Οι νεαροί αναφέρουν ότι εδώ και πάνω από τρεις μήνες στερούνται βασικά είδη όπως εσώρουχα, κουβέρτες και σαπούνι. Παράλληλα, τονίζουν ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς και μαζί με συνομήλικους.

Τον Αύγουστο είχαν πραγματοποιήσει 2ήμερη απεργία πείνας, με τη διεύθυνση τότε να υπόσχεται μεταγωγή και να διεξάγει ιατρικές εξετάσεις, χωρίς όμως να υπάρξει καμία αλλαγή μέχρι σήμερα. Οι κρατούμενοι ζητούν τώρα άμεση μεταφορά στις αρχικές τους φυλακές και πρόσβαση σε βασικά είδη προσωπικής υγιεινής.
